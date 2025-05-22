Сучасна війна є багатошаровим і дуже затратним продуктом сучасного геополітичного ревізіонізму, що став основою політики Росії за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Вона нагадує торт "Наполеон": ззовні ви бачите цільний продукт, але він складається з багатьох шарів – воєнного, промислового, технологічного, дипломатичного, інформаційного, культурного, досить щедро насичених фінансовими, людськими й матеріальними ресурсами. Тільки торт солодкий, а війна гірка, солена, вона має смак крові.

Цікаво, що французи, італійці та, звичайно, росіяни мають свої версії походження назви торту на честь войовничого імператора Франції. Протягом 12 років правління він брав участь у нескінчених війнах і битвах, нині обʼєднаних у сім глобальних конфліктів, до яких були залучені десятки країн і мільйони людей на гігантських територіях між Атлантичним та Індійським океаном і між Північною Європою та Африкою.

Невідомо, чому на честь войовничого імператора, який перебив пів Європи, назвали солодкий торт, але він таки викликає багато асоціацій. Зберігається також традиція різного бачення одних і тих же подій у європейців і росіян.