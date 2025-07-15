Самое главное в откровениях Трампа — это согласие с тем, что из американского оружия будут убивать россиян. Причем о каких-либо ограничениях по типам оружия речь тоже не шла. А ведь раньше у Трампа было сколько страхов, что это приведет к "третьей мировой"!

Важный надлом в мировоззрении Трампа, о котором мы говорили еще месяц назад, — хозяин Белого дома перестал называть Путина "другом". Потому что "русский друг" больше не дает Трампу ощущения собственного успеха и довольного тщеславия.

Даже, как говорит Трамп, его первая леди насмехалась над его словами о "еще одном хорошем разговоре с Владимиром", после которого снова бомбили украинский город. (Представляете весь спектр эмоций Трампа после этого!)

То, что оружие будет покупать Европа, имеет куда меньшее значение. В каком-то смысле это даже неплохо — ведь это будет формировать у европейцев ответственное понимание, что безопасность Украины — это их важная инвестиция.

В целом, все происходит по удивительно предсказуемому сценарию — сначала "мир за один день", потом "разговоры с Путиным", дальше "разочарование в Путине" и, в конечном итоге, возвращение к традиционной политике США. Ну, пусть пока еще не "возвращение", но направление выбрано правильно.

Как я писал раньше: следующее окно для серьезных дипломатических попыток откроется осенью. Это как раз совпадает со сроком в 50 дней, которые Трамп символически отвел Путину "на раздумья".

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