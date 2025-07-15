Найголовніше в одкровеннях Трампа – це згода, що з американської зброї вбиватимуть росіян. Причому про якісь обмеження щодо типів зброї теж не було сказано. А раніше ж скільки страхів було у Трампа, що це призведе до "третьої світової"!

Важливий надлам у світогляді Трампа, про який ми говорили ще місяць тому, – господар Білого дому перестав називати Путіна "другом". Бо "рускій друг" вже не дає Трампу відчуття власного успіху і вдоволеного марнославства.

Навіть, як каже Трамп, його перша леді знущалася з його слів про чергову "гарну розмову з Владіміром", після якої бомбили чергове українське місто. (Уявляєте собі весь спектр емоцій Трампа після цього!)

Те, що зброю купуватиме Європа, має значно менше значення. В якомусь сенсі це навіть непогано – бо формуватиме у європейців відповідальне розуміння, що безпека України – це їхня важлива інвестиція.

Загалом, все відбувається за напрочуд прогнозованим сценарієм – спочатку "мир за один день", потім "розмови з Путіним", далі "розчарування Путіним" і, зрештою, повернення до традиційної політики США. Ну, нехай, ще не "повернення", але напрямок вибраний правильний.

Як раніше я писав: наступне вікно для серйозних дипломатичних спроб буде під осінь. Це якраз збігається з терміном 50 днів, які символічно відвів Трамп Путіну на те, щоб той "подумав".

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