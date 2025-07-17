Головна проблема в тому, чи розвиватимуться події в рамках сценарію "керованої ескалації", чи вийдуть з-під контролю

Головна зовнішньополітична подія для України в першій половині липня, і взагалі за останні місяці, – це політичний розворот президента США в стосунках із Путіним і Україною. Вперше за час свого другого правління Дональд Трамп ухвалив додаткове постачання зброї для України (правда, вже за гроші, а не безоплатно, як раніше) і почав здійснювати хоча б якийсь тиск на Росію.

Причини трампівського розвороту більш менш зрозумілі. Власне, він сам їх пояснив. На шостій телефонній розмові Трампа з Путіним його терпець нарешті урвався. Однієї приємної балаканини з президентом РФ для Трампа вже замало. Він так і не дочекався від Путіна конкретних дій щодо припинення війни проти України. Навіть навпаки, Кремль почав ескалацію цієї війни. І це викликало не просто незадоволення Трампа, а явно роздратувало його.

Однак є принципові питання щодо заяв і дій Трампа, особливо до "50-денного "ультиматуму" Путіну.

Це кардинальний розворот Трампа у ставленні до російсько-української війни чи чергові тактичні маневри?

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