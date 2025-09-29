Трамп змінює своє ставлення до Путіна "частіше, ніж краватки"
Колонка написана для Haqqin.az, переклад з дозволу та погодження редакції
Різка риторика президента США Дональда Трампа щодо Росії є лише "тактикою", спрямованою на те, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пояснює поведінку свого керівника один із представників адміністрації, – звісно, на умовах анонімності. Роз'яснення надійшло за добу після того, як Трамп вразив усіх союзників США, визнавши: Україна зовсім не програє війну і може навіть повернути всі свої території, захоплені Росією.
Іноземні спостерігачі наголосили на двох принципово нових висловлюваннях президента США. Перше – вони повністю суперечать попередній позиції, висловленій неодноразово концепції про те, що Україна не може перемогти сильнішого супротивника. Друге – вони йдуть урозріз із колишньою думкою Трампа про те, що війна закінчиться тим, що Україна погодиться на втрату своїх територій.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)