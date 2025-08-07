Если завтра не будет санкций, которые действительно стратегически лишают противника экономической возможности вести войну, это будет означать, что Путин опять развел Трампа, переведя практическое решение проблемы в дипломатическое "бла-бла-бла". Ему важно выиграть время и смягчить реакцию США. А для этого ему нужен диалог с Трампом.

Но шансов на то, что в ближайшее время возможна трехсторонняя встреча президентов – 1% (скидка на чудо). Трампу нет смысла встречаться в таком формате, если эта встреча может закончиться ничем.

Вот телефонный разговор с Путиным – возможен. Но это будет серьезным тактическим поражением Трампа, поскольку в Москве его расценят как признак если не слабости, то неуверенности администрации США в своих действиях. Соответственно, Кремль постарается эту неуверенность использовать и усилить.

Но в целом, независимо от реакций Трампа, тренд на окончание боевых действий и замораживание в течение 6-8 месяцев усиливается.

Об этом говорит введение 25% пошлин на индийский экспорт в США. Конечно, в первую очередь это выторговывание Трампом более выгодных условий торговых отношений с Индией (помните, на прошлой неделе Трамп назвал их самыми невыгодными), и российская нефть – скорее повод, чем причина. Но это также один удар по трем зайцам сразу: кроме индусов, Трамп ударил по экономической возможности РФ вести войну и дал сигнал своей решимости Китаю.

Теперь смотрим, чем закончатся визиты индийских чиновников в Москву в ближайшую семидневку. Если после них индийцы будут строптивиться, продолжая покупать российскую нефть, – значит, им дали какие-то гарантии в Москве, и, соответственно, Китай делает ставку на конфронтацию.

Де-факто это будет означать оформление вынужденного антиамериканского блока РФ-КНР-Индии-Бразилии и затягивание войны в Украине.

Если Дели начнет сворачивать объемы нефтезакупок из РФ – значит, Путин не смог пообещать индийцам компенсации американских пошлин. Соответственно, Китай еще не готов единолично взять на себя все издержки чужой войны (даже против общего врага), и Си начнет искать компромиссные решения.

Ждем. Ситуация станет понятной в ближайшие дни.

