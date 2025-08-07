Трамп не сможет вечно идти на поводу у Путина, рано или поздно ему сорвет резьбу
Если завтра не будет санкций, которые действительно стратегически лишают противника экономической возможности вести войну, это будет означать, что Путин опять развел Трампа, переведя практическое решение проблемы в дипломатическое "бла-бла-бла". Ему важно выиграть время и смягчить реакцию США. А для этого ему нужен диалог с Трампом.
Но шансов на то, что в ближайшее время возможна трехсторонняя встреча президентов – 1% (скидка на чудо). Трампу нет смысла встречаться в таком формате, если эта встреча может закончиться ничем.
Вот телефонный разговор с Путиным – возможен. Но это будет серьезным тактическим поражением Трампа, поскольку в Москве его расценят как признак если не слабости, то неуверенности администрации США в своих действиях. Соответственно, Кремль постарается эту неуверенность использовать и усилить.
Но в целом, независимо от реакций Трампа, тренд на окончание боевых действий и замораживание в течение 6-8 месяцев усиливается.
Об этом говорит введение 25% пошлин на индийский экспорт в США. Конечно, в первую очередь это выторговывание Трампом более выгодных условий торговых отношений с Индией (помните, на прошлой неделе Трамп назвал их самыми невыгодными), и российская нефть – скорее повод, чем причина. Но это также один удар по трем зайцам сразу: кроме индусов, Трамп ударил по экономической возможности РФ вести войну и дал сигнал своей решимости Китаю.
Теперь смотрим, чем закончатся визиты индийских чиновников в Москву в ближайшую семидневку. Если после них индийцы будут строптивиться, продолжая покупать российскую нефть, – значит, им дали какие-то гарантии в Москве, и, соответственно, Китай делает ставку на конфронтацию.
Де-факто это будет означать оформление вынужденного антиамериканского блока РФ-КНР-Индии-Бразилии и затягивание войны в Украине.
Если Дели начнет сворачивать объемы нефтезакупок из РФ – значит, Путин не смог пообещать индийцам компенсации американских пошлин. Соответственно, Китай еще не готов единолично взять на себя все издержки чужой войны (даже против общего врага), и Си начнет искать компромиссные решения.
Ждем. Ситуация станет понятной в ближайшие дни.
