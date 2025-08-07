Якщо завтра не буде санкцій, які дійсно стратегічно позбавляють противника економічної можливості вести війну, це означатиме, що Путін знову розвів Трампа, перевівши практичне вирішення проблеми в дипломатичне "бла-бла-бла". Йому важливо виграти час і пом'якшити реакцію США. А для цього йому потрібен діалог із Трампом.

Але шансів на те, що найближчим часом можлива тристороння зустріч президентів – 1% (знижка на диво). Трампу немає сенсу зустрічатися в такому форматі, якщо ця зустріч може закінчитися нічим.

Ось телефонна розмова з Путіним – можлива. Але це буде серйозною тактичною поразкою Трампа, оскільки в Москві її розцінять як ознаку якщо не слабкості, то невпевненості адміністрації США у своїх діях. Відповідно, Кремль постарається цю невпевненість використати та посилити.

Але загалом, незалежно від реакцій Трампа, тренд на закінчення бойових дій і замороження протягом 6-8 місяців посилюється.

Про це говорить введення 25% мит на індійський експорт у США. Звісно, насамперед це виторговування Трампом більш вигідних умов торговельних відносин з Індією (пам'ятаєте, минулого тижня Трамп назвав їх найневигіднішими), і російська нафта – радше привід, ніж причина. Але це також один удар по трьох зайцях одразу: окрім індусів, Трамп вдарив по економічній можливості РФ вести війну і дав сигнал своєї рішучості Китаю.

Тепер дивимося, чим закінчаться візити індійських чиновників до Москви в найближчу семиденку. Якщо після них індійці будуть норовити, продовжуючи купувати російську нафту, – отже, їм дали якісь гарантії в Москві, й, відповідно, Китай робить ставку на конфронтацію.

Де-факто це означатиме оформлення вимушеного антиамериканського блоку РФ-КНР-Індії-Бразилії та затягування війни в Україні.

Якщо Делі почне згортати обсяги нафтозакупівель з РФ – отже, Путін не зміг пообіцяти індійцям компенсації американських мит. Відповідно, Китай ще не готовий одноосібно взяти на себе всі витрати чужої війни (навіть проти спільного ворога), і Сі почне шукати компромісні рішення.

Чекаємо. Ситуація стане зрозумілою найближчими днями.

