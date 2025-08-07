Парадоксально, але головним "майданчиком" дипломатії США на українському напрямі зараз стала Індія

Якщо завтра не буде санкцій, які дійсно стратегічно позбавляють противника економічної можливості вести війну, це означатиме, що Путін знову розвів Трампа, перевівши практичне вирішення проблеми в дипломатичне "бла-бла-бла". Йому важливо виграти час і пом'якшити реакцію США. А для цього йому потрібен діалог із Трампом.

Але шансів на те, що найближчим часом можлива тристороння зустріч президентів – 1% (знижка на диво). Трампу немає сенсу зустрічатися в такому форматі, якщо ця зустріч може закінчитися нічим.

Ось телефонна розмова з Путіним – можлива. Але це буде серйозною тактичною поразкою Трампа, оскільки в Москві її розцінять як ознаку якщо не слабкості, то невпевненості адміністрації США у своїх діях. Відповідно, Кремль постарається цю невпевненість використати та посилити.

Але загалом, незалежно від реакцій Трампа, тренд на закінчення бойових дій і замороження протягом 6-8 місяців посилюється.

Про це говорить введення 25% мит на індійський експорт у США. Звісно, насамперед це виторговування Трампом більш вигідних умов торговельних відносин з Індією (пам'ятаєте, минулого тижня Трамп назвав їх найневигіднішими), і російська нафта – радше привід, ніж причина. Але це також один удар по трьох зайцях одразу: окрім індусів, Трамп вдарив по економічній можливості РФ вести війну і дав сигнал своєї рішучості Китаю.

Тепер дивимося, чим закінчаться візити індійських чиновників до Москви в найближчу семиденку. Якщо після них індійці будуть норовити, продовжуючи купувати російську нафту, – отже, їм дали якісь гарантії в Москві, й, відповідно, Китай робить ставку на конфронтацію.

Де-факто це означатиме оформлення вимушеного антиамериканського блоку РФ-КНР-Індії-Бразилії та затягування війни в Україні.

Якщо Делі почне згортати обсяги нафтозакупівель з РФ – отже, Путін не зміг пообіцяти індійцям компенсації американських мит. Відповідно, Китай ще не готовий одноосібно взяти на себе всі витрати чужої війни (навіть проти спільного ворога), і Сі почне шукати компромісні рішення.

Чекаємо. Ситуація стане зрозумілою найближчими днями.

