Необычно резкие высказывания американского президента о России и Путине, которых раньше он упорно старался не огорчать, и комплименты в адрес Украины и Зеленского, которых Трамп добрым словом не баловал, свидетельствуют о важном развороте. Или, скажем осторожнее, начале разворота, сделав поправку на известную непоследовательность хозяина Белого дома. Хотя в этом случае, кажется, произошло необратимое.

Обращает на себя внимание не только смена риторики, когда вчера еще, по его же словам, могучую Россию, воевать против которой со стороны Украины было чистым безумием, называют "бумажным тигром" и "колоссом на глиняных ногах", но и новая формулировка целей, которые теперь Украина, с помощью НАТО и американского оружия, может ставить перед собой: "Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!" Ни о каком обмене территориями или добровольной уступке Донбасса, стоявших в недавней повестке, речь больше не идет. Дональд Трамп явно пытается уязвить Путина, который "не ценит их хорошие отношения".

