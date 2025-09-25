Трамп перекваліфікував Путіна з "переможця" на "лузера"
Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції
Незвично різкі висловлювання американського президента про Росію і Путіна, яких раніше він наполегливо намагався не засмучувати, і компліменти на адресу України та Зеленського, яких Трамп добрим словом не балував, свідчать про важливий розворот. Або, скажімо обережніше, початок розвороту, зробивши поправку на відому непослідовність господаря Білого дому. Хоча в цьому випадку, здається, сталося незворотне.
Привертає до себе увагу не тільки зміна риторики, коли вчора ще, за його ж словами, могутню Росію, воювати проти якої з боку України було чистим божевіллям, називають "паперовим тигром" і "колосом на глиняних ногах", а й нове формулювання цілей, які тепер Україна, за допомогою НАТО й американської зброї, може ставити перед собою: "Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді й, хтозна, може, навіть піти далі!" Ні про який обмін територіями або добровільну поступку Донбасу, що стояли в нещодавньому порядку денному, більше не йдеться. Дональд Трамп явно намагається вразити Путіна, який "не цінує їхні добрі відносини".
