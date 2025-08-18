Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції





Отже, Трамп програв Путіну в грі в переглядки – хто кого пересидить і моргне першим. Хоча переглянути Путіна у президента США від початку не було жодних шансів. Девелопер, який вважає, що вершина мистецтва переговорів – це змагання з нью-йоркськими девелоперами, не зрозумів головного: найхитрішого американського забудовника політики калібру Путіна, образно кажучи, з'їдають на сніданок, навіть не запиваючи ранковою кавою.

Приреченість ситуації посилила ще й та обставина, що Трамп призначив своїм головним переговорником ще одного девелопера, Стіва Віткоффа – найгірший варіант з можливих. Оскільки Віткофф – цинічний торговець без будь-яких політичних амбіцій, таких як прагнення "знову зробити Америку великою" або мрії про Нобелівську премію миру. Таким чином, США підійшли до діалогу з Росією без стратегії, але з відвертою наївністю.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net