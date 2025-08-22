Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Впервые за относительно долгое время Россия нанесла по Украине массированный комбинированный ракетно-дроновый удар.

Нет, удары не прекращались все то время, пока проходили разговоры о переговорах мировых лидеров. Так, 19 августа по Украине прилетело 280 ударных средств, в том числе десять баллистических и крылатых ракет. Какую-то часть дронов традиционно составляют БпЛА-имитаторы. Но обычно налеты менее внушительны.

Зато в атаке в ночь на 21 августа было задействовано 614 средств: 574 дрона и 40 ракет различных типов. Это второй по массивности удар за всю войну.

