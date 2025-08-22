Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції

Уперше за відносно довгий час Росія завдала по Україні масованого комбінованого ракетно-дронового удару.

Ні, удари не припинялися весь той час, поки відбувалися розмови про переговори світових лідерів. Так, 19 серпня по Україні прилетіло 280 ударних засобів, включно з десятьма балістичними й крилатими ракетами. Якусь частину дронів традиційно складають БпЛА-імітатори. Але зазвичай нальоти менш значні.

Зате в атаці в ніч проти 21 серпня було залучено 614 засобів: 574 дрони та 40 ракет різних типів. Це другий за масивністю удар за всю війну.

