Мнение
Трамп, Путин, Зеленский: как изменились их позиции сейчас
Карл Бильдт
сопредседатель Европейского совета по международным отношениям
Начался ли сдвиг в усилиях по завершению войны, которую начал Владимир Путин?
Поскольку маловероятно, что он появится в Турции для обсуждения мира, мы можем оказаться в точке перелома в дипломатии вокруг этой войны.
Начальный этап развивался так, как и можно было ожидать.
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