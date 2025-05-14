Начался ли сдвиг в усилиях по завершению войны, которую начал Владимир Путин?

Поскольку маловероятно, что он появится в Турции для обсуждения мира, мы можем оказаться в точке перелома в дипломатии вокруг этой войны.

Начальный этап развивался так, как и можно было ожидать.