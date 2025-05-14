Чи почався зсув у зусиллях щодо завершення війни, яку розпочав Володимир Путін?

Оскільки малоймовірно, що він з’явиться в Туреччині для обговорення миру, ми можемо опинитися на точці перелому в дипломатії навколо цієї війни.

Початковий етап розгортався так, як і можна було очікувати.