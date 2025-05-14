Думка
Трамп, Путін, Зеленський: як змінилися їхні позиції зараз
Карл Бильдт
співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем’єр-міністр Швеції
Чи почався зсув у зусиллях щодо завершення війни, яку розпочав Володимир Путін?
Оскільки малоймовірно, що він з’явиться в Туреччині для обговорення миру, ми можемо опинитися на точці перелому в дипломатії навколо цієї війни.
Початковий етап розгортався так, як і можна було очікувати.
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