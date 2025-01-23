Невже тепер Путін знов витягне "орєшнік" і буде лякати світ ним і голою дупою

Так, там спочатку було про любов до Росії, про 60 млн загиблих і інша нісенітниця.

Але… Далі було "Але"… А ми ж знаємо, все, що написано до "але", не має жодного сенсу.

Я хотів прийти, але дуже важливі справи відволікли мене.

Я дуже хотів зробити домашнє завдання, але вимкнули світло.

Я хотів не пити сьогодні, але….

Я люблю Росію, але якщо ти не підеш на угоду, я знищу твою економіку і заберу твій трон.

Всі реверанси Путіну чи Росії, чи руському народу були до "Але". А після був ультиматум.

Або ти йдеш на угоду і відкидаєш свої тупі вимоги капітуляції, або я тебе "порєшу". Буде тобі економічний колапс, санкції, тарифи та бозна-що ще. Не змушуй мене робити це, Володя. Бо ти знаєш, я психований і за себе не відповідаю.

Тим більше, Володя, ти ж знаєш, що моїм спонсорам треба качати більше нафти, а на ринку місця немає, твій дружаня Сі угробив свою економіку, і вона не хоче більше нафти, а тому, щоб я качав більше, ти маєш качати менше, бо ти ж знаєш, що моя собівартість вище твоєї, і я не зможу з тобою конкурувати за ціною.

І такий підхід не може не подобатись. Особливо враховуючи очікування, які були від потенційного президентства Трампа.

Цікаво, звісно, як буде реагувати Путін. Він же пацан і має вести перемовини з позиції сили. А тут всі казки про потьомкінську дєрєвню російської економіки спустили в унітаз.

Всі розповіді про Росію, яка може воювати нескінченно, перестали продаватися. Тепер, скоріш, продається інший бік, також нереалістичний, але інший, що за кілька місяців Росія впаде і хліба не буде. Ніякої позиції сили.

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Що, невже знов витягне "орєшнік" і буде світ лякати ним і голою дупою?

Чи російська пропаганда напише тільки про те, що було до "але"?

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