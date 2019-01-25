Третья "ходка" Виктора Януковича

Приговор, заочно вынесенный 24 января Виктору Януковичу Оболонским райсудом Киева, подвел итог 20-месячному слушанию дела экс-президента Украины. 13 лет тюрьмы за государственную измену и пособничество в планировании и ведении агрессивной войны - таков судебный вердикт в отношении бывшего главы украинского государства. Для Януковича это - третий тюремный срок в его богатой криминальной биографии. А для Украины - первый приговор в отношении бывшего президента страны. И хотя иллюзий по поводу того, что Янукович окажется в украинской тюрьме, не испытывает практически никто, этот судебный вердикт стал важным прецедентом, который должен оказать воздействие на нынешнюю и будущие политические элиты страны.

Человек, который привел в Украину войну

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Украинский суд признал, что обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину с призывом ввести российские войска на территорию Украины, написанное 1 марта 2014 года, было не чем иным, как государственной изменой и пособничеством в агрессивной войне. Следствие пришло к выводу, что происходящее на востоке Украины - не гражданская война, начатая "киевской хунтой", а акт прямой агрессии России.

Вердикт суда, признавшего вину Януковича, - это важное и необходимое событие для украинского общества. Возможно, судебное решение несколько запоздалое и не настолько суровое, учитывая гибель в Донбассе более 10 тысяч человек, но оно назвало виновника происходящего сейчас на юге и востоке Украины.

Для Виктора Януковича, уже дважды побывавшего в тюрьме, третья "ходка" началась задолго до оглашения заочного приговора Оболонского райсуда города Киева. Вот уже пять лет он находится в добровольном плену у Владимира Путина. А после того, как вердикт о 13 годах лишения свободы вступит в законную силу, экс-президент Украины и подавно не сможет распоряжаться своей судьбой. Одно неверное движение или слово - и он может оказаться в украинской тюрьме. И быть ему там или нет, будет решать Путин.

Когда под суд пойдут соратники Януковича?

Вынесение приговора бывшему украинскому президенту, к сожалению, не дает ответ еще на один важный вопрос: когда начнутся судебные процессы над теми, благодаря кому в Украине существовал предыдущий режим. Ползучая измена украинскому государству началась в 2010 году. Все четыре года пребывания у власти Янукович совершал действия, которые привели к узурпации власти в стране, подавлению инакомыслия, предательству национальных интересов, появлению в силовых органах специалистов из Минобороны РФ и ФСБ. Заключение с Россией заведомо не выгодных Украине "харьковских соглашений" о продлении срока пребывания ЧФ в Крыму, которые стали прологом к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это тоже часть измены. А ее кульминацией было уже упомянутое письмо Януковича к Путину, ставшее реакцией на Евромайдан.

Впрочем, все это время страной руководил не один только Янукович. Многие из тех, кто находился все это время рядом с ним, уверенно чувствуют себя и при нынешней власти. Бывший глава администрации президента Сергей Левочкин, экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко, бывший вице-премьер Александр Вилкул заседают в Верховной раде. На свободе и с чистой совестью находятся два бывших министра юстиции, некогда приближенных к Януковичу, - Елена Лукаш и Александр Лавринович. Хорошо идут дела и у судей Конституционного суда, которые своими решениями узаконивали узурпацию власти, и тех, кто отдавал команды о расстреле участников Евромайдана.

За пять прошедших лет в СИЗО оказался только один приближенный Виктора Януковича - бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов. Процессов в отношении остальных представителей правительства Януковича в стране не было - и неизвестно, будут ли. Зло осталось ненаказанным. Более того - часть схем по зарабатыванию денег, которые работали при Януковиче, действует и теперь. Система Виктора Федоровича оказалась живучей. К большому сожалению.

Прецедентный вердикт

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Заочный приговор Виктору Януковичу оглашен накануне пятой годовщины трагических событий в центре Киева и за два месяца до президентских выборов в стране. Понятно, что вероятность того, что Янукович окажется в украинской тюрьме, минимальна. Понятно, что адвокаты беглого президента будут оспаривать судебный вердикт как в судебных органах Украины, так и за ее пределами. Но сам факт вынесения приговора является не только ответом на требование украинского общества о восстановлении справедливости, но и имеет большое значение для президента страны Петра Порошенко.

Вполне вероятно, что процесс по делу Януковича и вердикт суда экс-гаранту нынешний гарант использует в качестве козыря в предвыборной президентской гонке. Но я не знаю, осознает ли Порошенко, что приговор его предшественнику открыл новую эру в политической истории Украины. Ведь в стране впервые был осужден бывший президент. А это означает, что отныне каждый, кто окажется на посту главы государства, должен будет помнить, чем закончилось президентство для Виктора Януковича.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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