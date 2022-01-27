Тревоги стало слишком много: надо ли бояться вторжения РФ, покупать оружие, вывозить семьи

Расскажу историю

Во время войны у нас сложились очень теплые отношения с нардепом Романом Костенко. Я продолжаю считать его одним из профессиональных военных, с которыми меня свела эта война. Во времена, когда он был спецназовцем, выполнял очень разные задачи. Не уверен, могу ли я их раскрывать, но риск для жизни и сложность там стабильно были максимальными.

Когда ты живешь в постоянном стрессе и угрозе своего физического уничтожения, есть очень большой соблазн забить на завтра и жить одним днем. Думаю, это одна из причин, почему многие ребята, возвращаясь с фронта, оставляют все свои выплаты стоматологам, чтобы те починили им остатки зубов. Ибо зачем ставить пломбы и делать гигиену рта, когда ежесекундно можешь умереть? Стресс и армейское питание здесь ни при чем – это повод заботиться о собственных зубах вдвое чаще, а не наоборот.

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Так вот, что мне всегда нравилось в Роме – это то, что он, кроме профессиональной подготовки и тренировок, читал, занимался спортом, учил английский, развивался как мог и, конечно, следил за здоровьем и зубами в частности. Он не дал угрозе отнять у себя завтрашний день. Сейчас он стал депутатом. Думаю, это не последняя ступенька в его карьере. Зубы здоровы. Книги по-прежнему читает. Языки учит тоже.

Если вернуться в Украину, на самом деле на нас напали восемь лет назад, и война никуда не делась. Мы в этом похожи на Израиль, которому суждено было воевать всю свою недолгую историю.

У нас будет война, всегда будет угроза, всегда будут танки на границе и этот или следующий "путин", подражая урокам Ким Ир Сена, будет махать нам своей новой плохо окрашенной ракетой. Пока они не развалятся, у нас будет война. А когда развалятся – будут войны поменьше. Всегда.

Они зомбированы на поколение вперед и все. Точка. Оставьте свои иллюзии о мире. Даже когда мы вернем Крым и Донбасс, спокойно не будет. Ваши дети и внуки будут расти и строить страну, которая каждый день должна доказывать свое право на существование.

Могут ли они напасть сейчас

Могут. И уже напали кибернетически и информационно, расшатывают общество и экономику.

Ударят ли они ракетами и танками

Теоретически, да. Но я не представляю, как они планируют оккупировать большие города в стране с сотнями тысяч ветеранов. Они со всеми своими ракетами и самолетами полгода ничего не могли сделать с Алеппо в Сирии, в котором им противостояло всего несколько тысяч человек и горсть техники, находившихся в полном окружении.

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Маленькие победоносные войны у России исторически выходят эдакие. И я не думаю, что жителям крупных украинских городов следует сильно беспокоиться о собственных жизни. А карту бомбоубежищ стоило посмотреть еще в 2014-м. В том же Израиле каждый знает, куда бежать в случае чего.

Часть друзей и знакомых начали покупать оружие и искать себе место в случае боевых действий.

Никто не знает не только будут ли эти действия, но и какими они будут. Поэтому не пытайтесь угадать, что будет дальше. Не угадаете. Толку от того, как от текстов о выживании во время войны в твоем городе, написанных во время Балканских войн. Я их читал с перепуга весной 2014-го. Лучше бы больше времени потратил на зарабатывание денег. Если у вас есть искреннее желание встречать врага с оружием в руках, напомню – в Украине как раз начинается формирование территориальной обороны. Запишитесь туда. Если же нападут до того, как это заработает, у нас уже и так есть хороший опыт формирования добровольческих подразделений. Не беспокойтесь, для всех хватит места. И обеспечение будет лучше, чем в 2014-м. Не пропадем. Мы это уже проходили.

А сейчас достаточно записаться в ТРО и просто пообещать, что вы не будете прятаться за отмазками, если время придет. А способ найдется. Не беспокойтесь.

Относительно вероятностей

В полный рост Россия не нападет. Пошантажирует Запад, побряцает оружием и свалит в берлогу. Потому что, как говорит народная мудрость: границы России заканчиваются там, где могут дать сапогом по морде. Вот и все.

Потому я и продолжаю жить следующий этап своей жизни. Ехать свою кругосветку. Открывать мир себе и другим. Развиваться, восстанавливать здоровье и смотреть в будущее. Ибо если я дам его у себя отнять стрессам и тревогам, это значит, что враг победил. Хрен им, а не будущее. У нас оно есть и будет, в отличие от них.

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И мы должны за это поблагодарить наших военных, дипломатов, и каждого, кто хоть раз за время войны брал в руки оружие или помогал армии другим способом. Это ваша заслуга, что мы сейчас есть. В 2014 мы могли потерять все. Этот поезд для России уже ушел. Благодаря вам у нас у всех есть будущее.

Отдельная благодарность министерствам Обороны, Иностранных Дел, Генеральному штабу и нашей диаспоре. Беспрецедентный объем международной помощи и поддержки – это ваша заслуга. Разбивайте эту скалу и дальше. Приятно ощущать, что мы с этой ситуацией работаем не одни.

Если же мои прогнозы не оправдаются, не переживайте, я найду способ быстро вернуться и найти свое место в системе национальной безопасности и обороны. Там и встретимся. Буду рад снова увидеть многих знакомых и светлых людей.

Хотя, я думаю, мы традиционно встретимся на марше на день Независимости, а не на войне.

А пока буду жить свою жизнь и воплощать свои мечты. Того же желаю и вам.

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