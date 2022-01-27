UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тревоги стало слишком много: надо ли бояться вторжения РФ, покупать оружие, вывозить семьи

Цей матеріал також доступний українською
Тревоги стало слишком много: надо ли бояться вторжения РФ, покупать оружие, вывозить семьи

волонтер, основатель благотворительного фонда "Повернись живим"
27.01.2022, 19:01

Маленькие победоносные войны у России исторически выходят так себе. Не думаю, что жителям больших украинских городов что-то угрожает

Расскажу историю

Во время войны у нас сложились очень теплые отношения с нардепом Романом Костенко. Я продолжаю считать его одним из профессиональных военных, с которыми меня свела эта война. Во времена, когда он был спецназовцем, выполнял очень разные задачи. Не уверен, могу ли я их раскрывать, но риск для жизни и сложность там стабильно были максимальными.

Когда ты живешь в постоянном стрессе и угрозе своего физического уничтожения, есть очень большой соблазн забить на завтра и жить одним днем. Думаю, это одна из причин, почему многие ребята, возвращаясь с фронта, оставляют все свои выплаты стоматологам, чтобы те починили им остатки зубов. Ибо зачем ставить пломбы и делать гигиену рта, когда ежесекундно можешь умереть? Стресс и армейское питание здесь ни при чем – это повод заботиться о собственных зубах вдвое чаще, а не наоборот.

Читайте также
"Тревожный чемоданчик": что делать, если Россия таки решит атаковать

Так вот, что мне всегда нравилось в Роме – это то, что он, кроме профессиональной подготовки и тренировок, читал, занимался спортом, учил английский, развивался как мог и, конечно, следил за здоровьем и зубами в частности. Он не дал угрозе отнять у себя завтрашний день. Сейчас он стал депутатом. Думаю, это не последняя ступенька в его карьере. Зубы здоровы. Книги по-прежнему читает. Языки учит тоже.

Если вернуться в Украину, на самом деле на нас напали восемь лет назад, и война никуда не делась. Мы в этом похожи на Израиль, которому суждено было воевать всю свою недолгую историю.

У нас будет война, всегда будет угроза, всегда будут танки на границе и этот или следующий "путин", подражая урокам Ким Ир Сена, будет махать нам своей новой плохо окрашенной ракетой. Пока они не развалятся, у нас будет война. А когда развалятся – будут войны поменьше. Всегда.

Они зомбированы на поколение вперед и все. Точка. Оставьте свои иллюзии о мире. Даже когда мы вернем Крым и Донбасс, спокойно не будет. Ваши дети и внуки будут расти и строить страну, которая каждый день должна доказывать свое право на существование.

Могут ли они напасть сейчас

Могут. И уже напали кибернетически и информационно, расшатывают общество и экономику.

Ударят ли они ракетами и танками

Теоретически, да. Но я не представляю, как они планируют оккупировать большие города в стране с сотнями тысяч ветеранов. Они со всеми своими ракетами и самолетами полгода ничего не могли сделать с Алеппо в Сирии, в котором им противостояло всего несколько тысяч человек и горсть техники, находившихся в полном окружении.

Читайте также
Аппетит Путина и других диктаторов растет. Если Украина упадет, мир станет опаснее

Маленькие победоносные войны у России исторически выходят эдакие. И я не думаю, что жителям крупных украинских городов следует сильно беспокоиться о собственных жизни. А карту бомбоубежищ стоило посмотреть еще в 2014-м. В том же Израиле каждый знает, куда бежать в случае чего.

Часть друзей и знакомых начали покупать оружие и искать себе место в случае боевых действий.

Никто не знает не только будут ли эти действия, но и какими они будут. Поэтому не пытайтесь угадать, что будет дальше. Не угадаете. Толку от того, как от текстов о выживании во время войны в твоем городе, написанных во время Балканских войн. Я их читал с перепуга весной 2014-го. Лучше бы больше времени потратил на зарабатывание денег. Если у вас есть искреннее желание встречать врага с оружием в руках, напомню – в Украине как раз начинается формирование территориальной обороны. Запишитесь туда. Если же нападут до того, как это заработает, у нас уже и так есть хороший опыт формирования добровольческих подразделений. Не беспокойтесь, для всех хватит места. И обеспечение будет лучше, чем в 2014-м. Не пропадем. Мы это уже проходили.

А сейчас достаточно записаться в ТРО и просто пообещать, что вы не будете прятаться за отмазками, если время придет. А способ найдется. Не беспокойтесь.

Относительно вероятностей

В полный рост Россия не нападет. Пошантажирует Запад, побряцает оружием и свалит в берлогу. Потому что, как говорит народная мудрость: границы России заканчиваются там, где могут дать сапогом по морде. Вот и все.

Потому я и продолжаю жить следующий этап своей жизни. Ехать свою кругосветку. Открывать мир себе и другим. Развиваться, восстанавливать здоровье и смотреть в будущее. Ибо если я дам его у себя отнять стрессам и тревогам, это значит, что враг победил. Хрен им, а не будущее. У нас оно есть и будет, в отличие от них.

Читайте также
Где прятаться в Киеве, если Россия будет атаковать. Обзор укрытий

И мы должны за это поблагодарить наших военных, дипломатов, и каждого, кто хоть раз за время войны брал в руки оружие или помогал армии другим способом. Это ваша заслуга, что мы сейчас есть. В 2014 мы могли потерять все. Этот поезд для России уже ушел. Благодаря вам у нас у всех есть будущее.

Отдельная благодарность министерствам Обороны, Иностранных Дел, Генеральному штабу и нашей диаспоре. Беспрецедентный объем международной помощи и поддержки – это ваша заслуга. Разбивайте эту скалу и дальше. Приятно ощущать, что мы с этой ситуацией работаем не одни.

Если же мои прогнозы не оправдаются, не переживайте, я найду способ быстро вернуться и найти свое место в системе национальной безопасности и обороны. Там и встретимся. Буду рад снова увидеть многих знакомых и светлых людей.

Хотя, я думаю, мы традиционно встретимся на марше на день Независимости, а не на войне.

А пока буду жить свою жизнь и воплощать свои мечты. Того же желаю и вам.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины виталий дейнега
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 