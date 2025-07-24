Мнение
Триллер №12414: как власть провалила коммуникацию подрыва антикоррупционной системы
Ярина Ключковская
консультант по стратегическим коммуникациям
– Как вы стали банкротом? – спрашивает один персонаж "Фиесты" Хемингуэя у другого.
- Двумя способами. Сначала постепенно, а потом внезапно, – отвечает тот.
Так случилось и с нами. Была у нас независимая антикоррупционная вертикаль. Не идеальная, конечно, но проблемная для власти: и этой, и предыдущей.
И обезвредить ее попытались в те же два этапа – сначала постепенно, потом внезапно. Но, как показали события, затея не удалась – в том числе из-за откровенно некомпетентного подхода власти к коммуникации с общественностью.
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