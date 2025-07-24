Украинская власть должна изменить подход к коммуникации с общественностью и привлекать общество к дискуссиям по ключевым вопросам

– Как вы стали банкротом? – спрашивает один персонаж "Фиесты" Хемингуэя у другого.

- Двумя способами. Сначала постепенно, а потом внезапно, – отвечает тот.

Так случилось и с нами. Была у нас независимая антикоррупционная вертикаль. Не идеальная, конечно, но проблемная для власти: и этой, и предыдущей.

И обезвредить ее попытались в те же два этапа – сначала постепенно, потом внезапно. Но, как показали события, затея не удалась – в том числе из-за откровенно некомпетентного подхода власти к коммуникации с общественностью.

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