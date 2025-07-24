Думка
Трилер №12414: як влада провалила комунікацію підриву антикорупційної системи
Ярина Ключковська
консультант зі стратегічних комунікацій
– Як ви стали банкрутом? – запитує один персонаж Гемінґвеєвоі "Фієсти" в іншого.
– Двома способами. Спочатку поступово, а потім раптово, – відказує той.
Так сталось і з нами. Була у нас незалежна антикорупційна вертикаль. Не ідеальна, звичайно, але проблемна для влади: і цієї, і попередньої.
І знешкодити її спробували у ті самі два етапи – спочатку поступово, потім раптово. Але, як показали події, витівка не вдалася – серед іншого і через відверто некомпетентний підхід влади до комунікації з громадськістю.
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