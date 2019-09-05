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05.09.2019, 13:36

Цемах, Зеленский, обмен и очередные "вилки" Путина

Цемах, Зеленский, обмен и очередные "вилки" Путина
эксперт Украинского института будущего

Последствия согласия Украины включить Цемаха в списки обмена могут быть очень тяжелыми

Цемаха отпускают "под личные обязательства".

Это значит, что он - возможный участник процесса обмена.

Если это так, то для Украины это означает, что мы садимся "на растяжку" и на потенциальный конфликт с государствами, чьи представители делегированы в группу по расследованию дела MH-17. И если мы должным образом не оформили его показания по делу малазийского боинга, с учётом, естественно, вопросов, которые хотели поставить прокуроры Нидерландов, мы имеем конфликт и с этим государством.

После этого, по прошествии 2-3 месяцев, как раз к новому докладу по делу боинга РФ может подготовить и реализовать (мне кажется, что даже не может, а непременно осуществит) информационную атаку под общим тезисом "сегодня Украина блокирует расследование трагедии". Следующий этап - очередное "предоставление своих доказательств". И если к тому моменту у нас не будет нового "вытянутого из ОРДЛО свидетеля", наша аргументация будет слабой.

Третий этап для РФ - постановка вопроса о санкционных пакетах, которые были введены после гибели боинга. Ведь если у Кремля получится сделать свою версию о "блокировке Украиной расследования" пусть не основной, но "одной из" - санкции будут выглядеть несколько странно с точки зрения обоснования их введения.

На этом же этапе усилится давление на нас в Нормандском формате с точки зрения "принуждения к компромиссу". Если к тому моменту (это 4-6 месяцев) Украина не будет иметь собственного плана по завершению войны, с расписанными вариантами, необходимыми ресурсами и логикой политики в этом регионе на ближайшие хотя бы 5-7 лет.

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Во внутренней политике Украины, если такое произойдёт, это будет означать появление ещё одной точки напряжённости как между различными политическими силами, так и внутри правящей партии. Кроме того, это будет мощный удар по отношениям силовиков к президенту и его команде. Зеленский, который и так не может похвастать хорошими показателями лояльности командиров среднего звена, усугубит ситуацию. Самое плохое, что "целевая группа" тут - офицеры спецслужб, которые, кроме всего прочего, обеспечивают безопасность вдали от линии фронта.

И, наконец, президент Зеленский садится ещё на одну "вилку". Выдать Цемаха - это нарушить, среди прочего, статью 25 Конституции Украины: "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Не выдать - сорвать обмен. Но обмен может быть сорван и ещё одним способом - театром в исполнении того же Цемаха и Вышинского. Оба являются гражданами Украины и в последний момент могут сказать "мы не хотим уезжать". В таком формате высылка собственных граждан, да ещё силовая, превратится в уродливое шоу, которое выставит страну и её власти в весьма неприглядном свете.

Для самого Цемаха это означает смерть. Так сложилось, что за последние 2-3 года практически все ключевые потенциальные свидетели по этому делу, проживавшие в РФ, отошли в мир иной. Кого-то сбила машина, кто-то утонул, у некоторых не выдержало сердце. Цемах пораздаёт интервью пару месяцев, потом поедет жить в российскую глубинку. И там, о, неожиданность, с ним может случиться несчастье.

Таким образом, за счёт игры с одним-единственным человеком, Российская Федерация может достигнуть сразу несколько очень важных для неё целей:

  1. Украина вводится в открытый политический конфликт с Нидерландами и ещё рядом европейских государств.
  2. Создаются предпосылки для обсуждения вопроса целесообразности и оправданности действия санкций, наложенных после гибели боинга
  3. Создается ось напряжённости между украинскими силовиками и украинским президентом, что может быть позже использовано для комбинаций по раскачке ситуации внутри страны.
  4. Создаются предпосылки для возникновения политического кризиса. Или, если быть точным, набор фактажа для кризиса, который с большой вероятностью возникнет в 20-21 году в случае войны власти с олигархическими группами. При этом (если не решён вопрос с гражданством Цемаха) гарант Конституции ставится в ситуацию когда есть факты прямого нарушения (в рамках его договорённостей об обмене) той самой Конституции.

В связи с этим я очень надеюсь, что:

  1. Цемаха не будут включать в группу обмена.
  2. Если всё же включили, то он как минимум дал показания, которые были оформлены должным образом. А также Украина решила вопрос с его гражданством. Например, сам Цемах написал заявление об отказе в связи с имеющимся гражданством РФ.
  3. Украина успеет за ближайшие 4-6 месяцев доработать свой план по Донбассу - он нужен в любом случае.

(Источник - блог автора)

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Теги: обмен пленными, агрессия россии против украины, владимир цемах
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