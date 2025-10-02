Центр глобального внимания. В Копенгагене проходит репетиция применения пятой статьи НАТО
В течение трех дней внимание всего мира будет приковано к Копенгагену. Нет, не из-за дронов, которые оказывают психологическое давление на датчан.
В столице Дании одновременно проходят три важнейших события. Дания сейчас председательствует в ЕС, и пришла ее очередь собрать форум политического европейского сообщества, который объединяет лидеров 47 стран, включая те, что не входят в ЕС.
Кроме того, в Копенгагене проходит Совет ЕС. Эти события совпали с учениями: украинские инструкторы обучают европейских военных сбивать беспилотники.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен привлекла для обеспечения безопасности целой серии мероприятий 10 стран. Каждое из этих государств по запросу правительства Дании направило соответствующие подразделения — от немецкого фрегата, находящегося в порту Копенгагена, до специалистов по индивидуальной охране.
Вот вам и репетиция применения 5-й статьи НАТО.
Для Украины все эти события имеют огромное значение, поскольку одна из центральных тем — помощь Украине. Две недели беспилотной атаки на Европу еще больше подтолкнули европейцев к поддержке украинцев.
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на этих мероприятиях:
Оборона и безопасность Европы. Строительство "стены дронов". Пробелы в безопасности были продемонстрированы в последние недели.
Предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов. Речь идет о 140 млрд евро.
Разблокирование пути для вступления Украины в ЕС, где камнем преткновения остается Венгрия.
Обсуждение и утверждение 19-го пакета санкций против РФ, подготовленного Еврокомиссией.
