Центр глобальної уваги. В Копенгагені проходить репетиція застосування п'ятої статті НАТО
Протягом трьох днів увага всього світу буде прикута до Копенгагена. Ні, не через дрони, які чинять психологічний тиск на данців.
У столиці Данії проходять одночасно три важливі події. Данія зараз головує в ЄС, і настала її черга зібрати форум політичного європейського співтовариства, який обʼєднує лідерів 47 країн, в тому числі тих, які не входять до ЄС.
Крім того, в Копенгагені проходить Рада ЄС. Збіглись ці події з навчаннями: українські інструктори вчать європейських військових збивати безпілотники.
Премʼєрка Данія Метте Фредеріксен залучила для гарантування безпеки цієї низки заходів 10 країн. Кожна з цих держав на замовлення уряду Данії спрямувала відповідні підрозділи, починаючи від німецького фрегата, який є в порту Копенгагена, завершуючи тими, хто займається індивідуальною охороною.
От вам і репетиція застосування 5 статті НАТО.
Для України всі ці заходи є дуже важливими, оскільки одна з центральних тем – допомога Україні. Два тижні безпілотного штурму Європи ще більше простимулювали європейців до допомоги українцям.
Серед ключових тем, які обговорюватимуться на цих заходах:
Оборона і безпека Європи. Будівництво "стіни дронів". Прогалини в безпеці були продемонстровані протягом останніх тижнів.
Надання Україні "репараційного кредиту" коштом заморожених російських активів. Йдеться про 140 млрд євро.
Розблокування шляху для України до вступу в ЄС, де каменем лежить Угорщина.
Обговорення і затвердження 19-го пакета санкцій проти РФ, який підготувала Єврокомісія.
