Протягом трьох днів увага всього світу буде прикута до Копенгагена. Ні, не через дрони, які чинять психологічний тиск на данців.

У столиці Данії проходять одночасно три важливі події. Данія зараз головує в ЄС, і настала її черга зібрати форум політичного європейського співтовариства, який обʼєднує лідерів 47 країн, в тому числі тих, які не входять до ЄС.

Крім того, в Копенгагені проходить Рада ЄС. Збіглись ці події з навчаннями: українські інструктори вчать європейських військових збивати безпілотники.

Премʼєрка Данія Метте Фредеріксен залучила для гарантування безпеки цієї низки заходів 10 країн. Кожна з цих держав на замовлення уряду Данії спрямувала відповідні підрозділи, починаючи від німецького фрегата, який є в порту Копенгагена, завершуючи тими, хто займається індивідуальною охороною.

От вам і репетиція застосування 5 статті НАТО.

Для України всі ці заходи є дуже важливими, оскільки одна з центральних тем – допомога Україні. Два тижні безпілотного штурму Європи ще більше простимулювали європейців до допомоги українцям.

Серед ключових тем, які обговорюватимуться на цих заходах:

Оборона і безпека Європи. Будівництво "стіни дронів". Прогалини в безпеці були продемонстровані протягом останніх тижнів.

Надання Україні "репараційного кредиту" коштом заморожених російських активів. Йдеться про 140 млрд євро.

Розблокування шляху для України до вступу в ЄС, де каменем лежить Угорщина.

Обговорення і затвердження 19-го пакета санкцій проти РФ, який підготувала Єврокомісія.

