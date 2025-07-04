Перевод с оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee

Я ненадолго съездил в Украину и, помимо прочего, услышал там характерный звук моторов "шахедов". Поэтому хочу отчитаться о ситуации с разработкой дронов в Эстонии.

Украинские морские пехотинцы из 501 ОБМП, которым мы передали дроны Krattworks в рамках проекта voidame.ee, сказали, что эстонские дроны показали себя очень достойно, и им бы хотелось получать их и далее.

В Эстонии продолжается работа в этом направлении. Завершается разработка доктрины по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), постепенно налаживает работу Командование инноваций. Таллиннский технический университет уже готовит учебные программы. Эта часть работы пока остается за кулисами, но она жизненно необходима.