Переклад з оригінальної публікації з відома та дозволу редакції Postimees.ee

Я ненадовго поїхав до України й, серед іншого, почув там характерний звук двигунів "шахедів". Тому хочу прозвітувати про ситуацію з розробкою дронів в Естонії.

Українські морські піхотинці з 501 ОБМП, яким ми передали дрони Krattworks у межах проєкту voidame.ee, сказали, що естонські дрони показали себе дуже гідно, і вони хотіли б отримувати їх і надалі.

В Естонії триває робота в цьому напрямку. Завершується розробка доктрини щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА), поступово налагоджує роботу Командування інновацій. Талліннський технічний університет уже готує навчальні програми. Ця частина роботи поки що залишається поза увагою, але вона життєво необхідна.