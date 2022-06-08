Турция хочет помочь вывезти наше зерно, модерировать переговоры с РФ. Можно ли ей доверять

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым и вторит российским нарративам о том, что введенные против РФ санкции – это плохо. Повторяет российскую пропаганду, что санкции против России усугубляют мировой продовольственный кризис.

Это неприятно. Неприятно и не более того, ведь не Турция вводила санкции, а значит, ее мнение никого не волнует. Но неприятно.

Зато параллельно смотришь на курс турецкой лиры, которая продолжает лететь в пропасть, и становится приятнее.

И кто знает, связаны ли эти события…

Важно понимать одно.

Когда президент РФ Владимир Путин строит русский мир и пытается восстановить империю – это бьет по экономике.

Когда президент Турции Реджеп Эрдоган строит тюркский мир и пытается восстановить империю – это тоже бьет по экономике.

По экономике России бьют санкции Запада, потому что Путин решил, что он великий историк и военачальник, и напал на Украину.

Историк из него так себе. Военачальник еще хуже.

По экономике Турции бьет политика Эрдогана, который не дает Центральному банку работать независимо, ведь он решил, что он великий макроэкономист.

Макроэкономист из него так себе. И вот уже в Турции инфляция 73% (в пять раз выше, чем в Украине во время войны), и курс лиры летит в пропасть.

Почему это происходит?

Потому что и Путин, и Эрдоган – оба имперца. И оба строят империи во главе с императором. А значит, нет сдержек и противовесов.

У Путина это вылазит в войну, и, даже несмотря на то что Центральным банком управляет профессионал, экономика страдает. А у Эрдогана все вылазит в инфляцию, даже если войны он пока ведет локальные и не попадает под массированные санкции, и экономика страдает.

Причина всегда одна. Отсутствие демократии. Отсутствие контроля. Отсутствие работающих институтов. Именно поэтому так важно сохранять демократию.

И это же делает Турцию крайне ненадежным союзником, который может развернуться в любой момент на 180 градусов. Да, сейчас Путин и Эрдоган столкнулись в Сирии и Ливии, на Кавказе и в Азии, в Крыму. Но это столкновение одинаковых людей, они борются за власть и влияние. И их ничего не сдерживает: ни мнение народа, ни ценности.

И не захочет ли Эрдоган предать Украину в тот момент, когда ему будет совсем тяжело, – не известно.

И да, мы можем смириться со скидкой на зерно в 25%, тем более если турки сами будут вывозить зерно из наших портов.

Но можем ли мы доверять такому союзнику? Можем ли мы рассчитывать на него, снижая безопасность наших портов?

У Эрдогана огромные проблемы. В экономике. Турция может стать следующей "доминошкой" в череде мирового кризиса.

А еще у Эрдогана скоро выборы. И султан может на них проиграть. На что он готов пойти ради победы? Готов ли ради этой победы сдать Украину? Или пока он просто отчаянно хочет перекрыть дефицит валюты в стране, зарабатывая на украинском зерне и российских олигархах?

С диктаторами никогда не знаешь. Они очень дорого обходятся собственным гражданам и являются непредсказуемыми партнерами.

Особенно если каждый из них строит свою империю на песке из рассыпавшихся империй прошлого и думает, что вы принадлежите ему. Проблема с этими диктаторами.

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