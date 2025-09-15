Мнение
У каждого есть план, пока ему не прилетит по морде. Реакция НАТО на дроны РФ над Польшей
Эндрю А. Михта
старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США
Пришло время внести стратегическую ясность, и вот "началось": Россия нарушила воздушное пространство Польши, отправив 19 беспилотников (возможно, больше) на территорию страны НАТО. Реакция США была неоднозначной: президент сказал, что нарушение Россией западного рубежа безопасности "могло быть ошибкой".
Реакция европейских союзников также была ожидаемой: громкие речи, обещания большей помощи для Польши и т.д., но практическая помощь сводилась к батарее AMD и нескольким дополнительным самолетам.
Давайте будем откровенны: мы стали свидетелями еще одного провала сдерживания.
