старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США

Будьмо відвертими: ми стали свідками ще одного провалу стримування

Настав час внести стратегічну ясність, і ось "почалося": Росія порушила повітряний простір Польщі, відправивши 19 безпілотників (можливо, більше) на територію країни НАТО. Реакція США була неоднозначною: президент сказав, що порушення Росією західного кордону безпеки "могло бути помилкою".

Реакція європейських союзників також була очікуваною: гучні промови, обіцянки більшої допомоги для Польщі тощо, але практична допомога зводилася до батареї AMD і кількох додаткових літаків.

