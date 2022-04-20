У меня не очень хорошая новость. Война не закончится в этом году. И в 2023 тоже

Мы можем подписать любые соглашения о прекращении огня, но Россия у наших границ никуда не денется.

Для России существование Украины и украинской свободной нации смерти подобно. Она действует как преступник, заметающий следы. Почему? Потому что Россия — это фейковое государство, укравшее у нас название, историю и многих героев. Она придумала свою и переписала многократно нашу историю.

Теперь фактаж.

Киев был основан в 482 году. Массовое крещение киевлян произошло в 988 году.

Крестил Русь Князь Владимир (956-1015 годы жизни). Москва, как вы знаете, основана в 1147 году Юрием Долгоруким.

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При этом Долгорукий не основал Москву, а отжал ее у суздальского боярина Кучка Степана Ивановича, владевшего селами по реке Москва, убив его.

Сам Долгорукий был праправнуком Владимира Святославовича, крестившего Русь. И похоронен в Киеве возле Киево-Печерской Лавры.

Для северных соседей — Киев сакральное место!

Территория Киевской Руси составляла:

– XI век 800 000 км²;

– XII век 1,3 млн км².

И простиралась от Черного моря до Балтийского и Белого морей. Для сравнения, территория Украины сегодня всего 603 548 км².

Название же Украина совсем не "Лениным" придумано. Впервые это название упоминается в Киевской летописи в 1187 году. И никакого отношения к "окраине" не имеет, наоборот, в корне слова "Краина" – государство.

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Название же "Российская Империя" придумал Петр I, переименовавший Московское государство 22 октября 1721 года, используя название другого государства.

Зачем?

Ну, во-первых, что вы знаете о Московском царстве до "ребрендинга"?

Во-вторых, Русь уже к тому времени была дорогим и уважаемым европейским брендом.

Киевские князья находились в родстве практически со всеми королевскими домами Европы. Никогда не забуду часовню святой Маргариты в Эдинбурге, где случайно прочитал, что она внучка киевского князя Ярослава Мудрого. А то, что французская королева Анна была дочерью Ярослава Мудрого, знает даже Макрон.

Русь была одним из европейских центров образования.

Первое учебное заведение упоминается 988 годом в Повести временных лет. Второе появилось в 1030 году, созданное Ярославом Мудрым в Новгороде.

Острожскую академию основали в 1576 году, Киево-Могилянскую – в 1615 году. Именно последняя стала колыбелью русского просвещения. Выпускники академии были основателями ряда школ в России и Беларуси, особенно в XVIII веке.

Они основали школы и семинарии почти во всех городах России: Москве, Петербурге, Смоленске, Ростове, Тобольске, Иркутске, Холмогорах, Твери, Белгороде, Суздале, Вятке, Вологде, Коломне, Рязани, Пскове, Великом Устюге, Астрахани, Костроме, Владимире на Клязьме и других городах. Учителями в этих школах были преимущественно выпускники Киевской академии.

Известный ученый Михаил Ломоносов был выпускником Киево-Могилянской академии. Правда, до этого он окончил Спасскую Школу, основанную выпускником той же Киево-Могилянской академии.

Важно также помнить об украинских воинах.

Вся Европа знает не понаслышке об украинских казаках. И не только из учебников. Почти во всех европейских войнах, которых были сотни, каждый третий наемник был украинским казаком.

История Второй мировой войны без украинцев не была бы такой, какой она оказалась. Об этом свидетельствуют страшные цифры потерь: более 50% погибших граждан были именно украинцы.

России крайне некомфортно быть мировым субъектом, если у него нет своей истории, своего названия и своего народа. Ведь русский — это тоже не национальность, а принадлежность к территории. А русский язык – искусственный.

И не просто на протяжении всей истории Украины нас пытаются уничтожить.

Украинский язык запрещали 134 раза!

Украинцев уничтожали Голодомором: в 1932-1933 годах коммунистический тоталитарный режим уничтожил 10,5 млн украинцев.

Депортировали на Дальний Восток.

У нас отбирали плодородные территории.

Принуждали менять национальность в паспортах (мой дедушка без этого не смог поступить в ВНЗ).

Вы можете продолжить длинный перечень преступлений, краж, которые пытается скрыть Московия, наследник традиций Орды. Но у них ничего не получится. Они не изучили уроки истории.

Украинцы – нация, успешно выживающая в условиях хаоса и угрозы последние 400 лет. Не одна, столкнувшаяся с нами империя, уже прекратила существование. И это также ожидает современную Россию. Для украинцев, в отличие от россиян, ценна не территория, а свобода и достоинство.

И пока живет в мире хотя бы один украинец (а украинская диаспора одна из самых больших в мире), у России нет шансов. А значит мы обязательно победим.

Ну, и вспомним наконец Збигнева Бжезинского: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей…".

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