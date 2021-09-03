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"У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель". Стэнфордская речь Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
"У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель". Стэнфордская речь Зеленского

президент Украины
03.09.2021, 13:00

Украина – не только бывшая республика СССР, которая находится где-то рядом с Россией, где-то в Европе. Это страна, где все возможно

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил мировую технологическую мекку – Стэнфордский университет, который в Калифорнии, где выступил перед экспертной средой.

LIGA.net публикует текстовую версию его речи.

Уважаемые дамы и господа!

Начну без долгих предисловий. Какими двумя словами можно описать Украину? "Все возможно".

Перед экспертной средой Стэнфордского университета выступали многие известные политики, бизнесмены и деятели со всего мира. Мог когда-то я, парень из простой семьи, из обычного промышленного города на востоке Украины, представить, что когда-то буду выступать здесь? Нет. Но все возможно.

Но для этого, по меньшей мере, нужно было стать президентом Украины. О чем говорит тот факт, что им стал парень из простой семьи, из обычного промышленного города на востоке Украины? Верно. Все возможно.

Это не только мое кредо, это и есть символ современной Украины, о которой я хочу вам рассказать. О той Украине, о которой вы не все слышали, не все знали, возможно не все понимали. Не о бывшей республике СССР, где-то рядом с Россией, где-то в Европе. А об Украине, где все возможно.

Когда-то, когда я уже работал в Киеве, моя жена рожала нашего первенца в моем родном городе. В том самом обычном промышленном городе на востоке Украины. Городе Кривой Рог. Расстояние между ним и Киевом около 250 миль. Но из-за качества дорог, для того, чтобы его преодолеть на авто, мне потребовалось почти 10 часов. Я мечтал это исправить.

Если при рождении первого ребенка я потратил на дорогу 10 часов, то после рождения второго ребенка я потратил 20 часов на оформление различных документов. Я мечтал это изменить.

Украинцы часто доводили человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp. Когда в WhatsApp я написал своему другу о том, что мы как страна давно не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и самого большого в мире самолета...

Мы мечтали это изменить.

Как оказалось, единственный вариант все это изменить – стать президентом страны и привести к власти команду новых, честных и профессиональных людей.

И как мы помним – все возможно.

И сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов. Оказывается, это возможно.

Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот.

Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира – армии России, у которой аннексирована и оккупирована часть территории, которая больше по площади некоторых штатов Америки, и в этих условиях строит демократическое, свободное и открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику, максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, запускает прозрачный рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему. Как она это делает? Зная, что все возможно.

Пожалуй самой известной речью, провозглашенной в стенах Стэнфорда, является речь Стива Джобса. Когда-то компания Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей.

У Украины похожая ситуация. Когда мы с командой сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто. О которых говорили то, что часто говорили Стиву Джобсу, – это невозможно.

Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple – смартфон IPhone. Это сердце. Оно бьется. Бьется с каждым вибросигналом во время звонка или смс.
А в нем – наше украинское творение – государство в смартфоне.

Сегодня 26 млн украинцев онлайн, в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес за 15 минут – быстрее, чем в большинстве стран мира.

Украина стала первой страной в мире, на территории которой действует цифровой паспорт.

Угадайте вывод? Правильно. Все возможно.

И наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. А в будущем мы хотим, чтобы все граждане Украины имели возможность при желании голосовать на выборах в Интернете.

Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация.

Мы вернем своих людей, Крым и Донбасс, мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы.

Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что все возможно. А потому, что возможно все.

И я приглашаю всех вас в Украину. Воочию убедиться в этом.

Спасибо!

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
цифровизация Владимир Зеленский Стэнфорд цифровой паспорт стэнфордский университет выступление зеленского в стэнфорде
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