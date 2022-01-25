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У немцев – историческая травма. Что делать, чтобы Германия стала союзником Украины

Цей матеріал також доступний українською
У немцев – историческая травма. Что делать, чтобы Германия стала союзником Украины

специалист по корпоративным и государственным коммуникациям
25.01.2022, 14:47

Призывами к совести и мольбами защитить нас от агрессии россиян к немцам не пробиться

Немцы – очень исторически травмированная нация. Это не оправдывает их близорукость в отношениях с Россией, но позволяет лучше понять, что происходит.

В 2002 году, когда Германия играла на чемпионате мира по футболу в Корее, я училась в Магдебурге. Мне было очень странно слышать, как мои немецкие одногруппники обсуждали между собой, допустимо ли вывесить на балконе национальный флаг. А на зеркале в машине нацепить можно?

Это было еще до первого Майдана в Украине, но сам вопрос показался мне диким. Ну конечно! Это же футбол, сборная! А они взвешивали, не будет ли это с их стороны проявлением экстремизма. Что-то буквально менялось в глазах, когда они решали для себя, что флаг вывесить можно, впервые в жизни.

Их с детства учили, что деды поступили плохо, прежде всего по отношению к евреям и "русским". Когда теперь одна бывшая советская страна сражается с другой, картинка упрощается к "россияне=русские, мы им должны", "украинцы-коллаборанты, мы им ничего не должны".

У историка Тимоти Снайдера есть лекция по этой теме. Она отличная, но мы имеем дело с десятилетиями официального школьного нарратива. Как отдельного игрока украинцев в нем не было (скорее всего, и нет).

Еще когда-то один коллега, говоря по телефону, машинально разрисовал визитку какого-то герра Хиллера так, что получилось "Гитлер". Его за это заклевали коллеги. Полушутя, но все же это было для них важно.

Немцы тоже относительно молодая нация. Они очень разные внутри, поделены как по оси север-юг, так и по востоку-западу. Они еще ищут свое место и свою роль. Если есть одна вещь, которая объединяет разных немцев, то это стремление к gemütlichkeit, чтобы все дома было уютно и хорошо. Правила и стандарты – способ уменьшить хаос, а соответственно и стресс. Меньше стресса – больше gemütlichkeit.

Но устоявшиеся правила и мысли меняются.

В начале 2000-х меня поразило их восхищение Америкой, которое иногда походило на подхалимство. А уже 20 лет спустя они скорее с презрением смотрят на США, как на конкурента. Интересно, что именно в начале столетия американцы свернули многие культурные программы с Германией. Холодная война выиграна, зачем тратить деньги налогоплательщиков. А жаль, потому что культурным миссионерством там вместо них занялись россияне.

Вот именно поэтому я думаю, что путь к сердцу и разуму немца лежит через культуру. Она не нарушает установившийся порядок, не представляет угрозы для gemütlichkeit и потому не вызывает сопротивления.

Оксана Лынив – наше мощное культурное оружие. ДахаБраха, театр, балет, писатели, кино. Призывами к совести и мольбами оградить нас от агрессии россиян туда не пробиться. А вот культивируя понимание нашей иначести и ценности – вполне. Лет за 20, если работать активно.

Ну, или им теперь так объяснят демократические партнеры, что уже сейчас придется выходить из зоны комфорта. Полный Twitter фотожаб и критики. Тоже вариант.

У немцев – историческая травма. Что делать, чтобы Германия стала союзником Украины
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война России против Украины Германия немцы
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