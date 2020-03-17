У Украины новый Кабмин. Но это не значит, что мы на правильном пути

Любое правительство, которое меняют через шесть месяцев, уже потерпело неудачу.

Для народа Украины и ее западных партнеров, особенно Соединенных Штатов Америки, которые внесли сотни миллионов долларов в развитие гражданского общества, это является еще одним разочарованием. Это после того, как электорат выдал ошеломляющий мандат доверия нынешней власти на президентских и парламентских выборах.

В этом виноваты как президент Владимир Зеленский, так и недавно уволенный руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Именно Богдан убедил главу государства назначить молодое правительство новых лиц, которые будут символизировать перемены в преобразованиях поколений.

Но вместо того, чтобы назначать способных и проверенных министров, которые должны были бы внедрять новые ценности и управлять воссозданными министерствами, Богдан, даже без опыта управления, одержал победу над президентом. Он заставил Зеленского согласиться на устаревшую модель централизованного управления советского типа. Эта модель, несмотря на обещания изменить метод управления, в эйфории ожиданий после выборов не смогла избежать проявления продолжения старых путей.

Несмотря на позитивную президентскую публичную риторику, Богдан имел репутацию наставника экс-президента Виктора Януковича и адвоката олигарха Игоря Коломойского. Бывший руководитель Офиса президента не воздерживался от управления страхом и угрозой разоблачения "компромата", принятия кумовства и явного фаворитизма закулисных сделок.

Правительство Зеленского с самого начала можно охарактеризовать как шизофреническое. Для посторонних глаз казалось преобразующим то, что новое поколение поднялось до высших уровней власти. Но осведомленные инсайдеры, заинтересованные в том, чтобы положительное повествование о "переменах" распространялось за пределы Украины, понимали, что старая система и силовые структуры остаются на месте.

С момента обретения независимости, хронической проблемой Украины всегда было ее политическое лидерство. Даже после Майдана страна не смогла произвести, развить самых ярких в своем политическом классе и правящей элите, обладающей знаниями, способностями и опытом лидеров для создания демократических институтов. Именно они позволили бы эффективно управлять страной, как современным демократическим государством.

За редкими исключениями, высокопоставленные западные чиновники тихо подтверждают, что руководству Украины не хватает политических и стратегических навыков для разработки всеобъемлющей национальной стратегии управления и плана ее реализации.

Проблема Украины состоит в том, что она постоянно не может привлекать и включать в свои ряды как отечественных, так и иностранных лидеров, обладающих опытом и знаниями. Лидеров, которые могли бы принести западные ценности и методы управления наряду с необходимым административным опытом и дисциплиной, руководить фундаментальным развитием институтов и усилиями по национальному строительству.

Это главная причина, по которой постсоветская Украина не смогла "деконструировать" советские взгляды руководства, практику и системы. Поэтому, она продолжает не включать западные ценности в свою матрицу управления.

Хотя Майдан был революционным утверждением об отказе от коррумпированных и олигархических ценностей со стороны населения, никто не должен удивляться тому, что эти глубоко укоренившиеся тенденции продолжают существовать и утверждать себя. Ни одного олигарха не привлекли к ответственности или не посадили в тюрьму. Никто не понес наказание за убийства на Майдане.

Поэтому нас не должно шокировать то, что вдохновение и энергия майдановцов рассеялись, политики не сумели использовать и выработать идеалистическое и всеобъемлющее видение, которое будет направлять преобразования Украины.

Украинское руководство не смогло усвоить и внедрить существенное изречение в свою политическую жизнь: одно дело сказать, что кто-то против коррупции и хочет перемен, а другое - сформулировать, разработать и реализовать стратегический мандат для осуществления этих изменений.

Однако, виновата в этом не только Украина.

Неудачу также следует отнести к ее западным партнерам, которые вложили сотни миллионов долларов в разработку эффективных моделей управления и в развитие эффективного гражданского общества. За последние шесть лет, несмотря на благие намерения, западные партнеры Украины не смогли постоянно поддерживать и оказывать давление на назначение чиновников: они должны были ориентироваться на Запад, иметь реальный опыт управления и успешной реализации экономических проектов.

После Майдана преобладают разговоры о реформах. Тем не менее, это риторическое предположение оказалось врожденной и предположительной ошибкой. Даже сейчас Украине и ее партнерам по-прежнему не хватает понимания того, что стране необходимо философское преобразование и отказ от прошлого мышления. Есть свидетельства того, что украинская политическая реформа провалилась.



В частности, не удалось успешно подготовить политическую почву, которая бы с готовностью и продуктивно принимала семена, ценности и практику демократических принципов. Ведь, если их усердно сажать и ухаживать, они приносили бы урожай - демократические ценности, которые изменили бы сам облик украинского общества.

Состав нового правительства в Украине не предполагает, что у него есть какие-либо ценности, опыт или доказанная склонность к трансформации и изменению управления государством.

Зеленский изменил свое правительство, чтобы восстановить и обеспечить стабильность исполнительной власти, чья неэффективность была очевидной и которая больше не вызывала доверия.

Проще говоря, сформировали новое правительство для повышения уровня административной компетенции министров. Это был полностью реактивный шаг со стороны президента. Его страх перед падением рейтингов и усиливающееся впечатление, что правительство не дает фундаментальных результатов, спровоцировали отступление от обещанного курса. Хотя, глава государства отрицал, что он это делает.

Это является основанием для широко распространенного разочарования в его решении. Тем не менее, не может быть и не будет "изменений" в Украине, пока проверенные "агенты перемен", как внутренние, так и иностранные, не войдут в украинское правительство.

Все это говорит о том, что Украина все-таки имеет достижения после Майдана.

В своем стремлении изменить и построить демократически ориентированную нацию, западные партнеры Украины склонны забывать, что Украина приближается к концу своей подростковой стадии в развитии демократического существования.

Украинцы постоянно выражали свое желание присоединиться к западной семье. Хотя политики много говорят и обещают, им еще предстоит продемонстрировать признаки национальной политической зрелости, способность и дисциплину выполнять свои обязательства перед своим народом и партнерами, которые будут определять зрелую жизнь нации. Украина, однако, оплачивает свои долги.

Украина пережила мирный переход от одной президентской команды к другой. Ей удалось предотвратить военную агрессию своего экзистенциального врага - России. Она показала преемственность на пути к вестернизации.

С помощью западных партнеров Украина создала видимость стабильности в своей макроэкономической ситуации. Она доказала, что вступила в демократическое царство, где ее политические лидеры придерживаются стандартов ответственности. Государство теперь может реагировать на общественное мнение.

Но достаточно ли этого? Конечно, нет. Выборы сейчас имеют огромное значение в Украине. Приход президента Зеленского на основе большого количества предвыборных обещаний не освобождает его от грядущего гнева на выборах. Чтобы добиться успеха, он должен постараться.

Обладает ли его правительство знаниями и способностями противостоять агрессивным геополитическим действиям России, отстаивать суверенитет Украины и открывать перспективы мира?

Примет ли его правительство жесткие решения и продемонстрирует ли решимость создать основанную на правилах экономику и помешать вредным последствиям олигархического влияния? В то же время, хватит ли у его правительства смелости противостоять и в судебном порядке привлечь к ответственности все еще доминирующие антисвободные и антидемократические ценности олигархии?

Выполнит ли правительство свои обещания по преобразованию институтов правосудия, судебной системы, прокуратуры, полиции?

Или президент и его правительство станут известны, как еще одна власть, которой выпала ​​возможность преобразовать Украину, но ей не удалось добиться фундаментальных изменений в государственном строительстве?

Нравится ему это или нет, политическая жизнь президента Зеленского и свободной и демократической украинской нации будет определяться способностью правительства выполнить свои предвыборные обещания.

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