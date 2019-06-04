Убийство ребенка: кто виноват и чья ответственность

31 мая в Переяслав-Хмельницком случилась трагедия: в инциденте с участием двух полицейских пострадал и затем умер в больнице 5-летний мальчик. По информации от Национальной полиции и СМИ, якобы двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения, не находясь при исполнении служебных полномочий, вне рабочего времени использовали оружие, организовали самодельный тир или просто решили пострелять по мелким предметам - и попали ребенку в голову. Мальчика доставили в больницу, однако вчера вечером медики сообщили, что он скончался.

После сообщений в СМИ, вчера в 21:00 была проведена акция протеста под стенами Министерства внутренних дел с требованием отставки руководства министерства и Национальной полиции. После трех часов акции, Нацпол сообщил о рапорте главы полиции Киевской области об оставке и задержании подозреваемых.

Но главный вопрос остается прежним: кто виноват в повсеместном беспорядке в полиции? Ответ прост - за это ответственны руководство МВД и Национальной полиции. С 2014 года эксперты, активисты и просто граждане требуют провести реформу не только патрульной полиции и замену формы полицейских, не появления красивых вывесок на здании – а появления новых кадров на руководящих должностях, а также реформы в следственном и оперативном блоках полиции. Это то, что так и не сделал ни один министр МВД. Не смогли, упустили или просто не захотели. И это стало ценой жизни ребенка сегодня.

И если у большинства ненависть возникла после совершенного жесткого преступления, я как адвокат вижу поводы для нее почти каждый день в управлениях полиции разного уровня - от Главка до районных - и следственных изоляторах.

Кто-нибудь, не из людей системы, видел, что происходит там? Как работают оперативные сотрудники? Как сотрудники тренируются по использованию оружия? Как они общаются с людьми и потерпевшими? Как они тренируются по процедуре задержания? Как тренируются по безопасности вождения? Так вот, я могу вам сказать, какие эмоции у меня это вызывает - ужас, страх и ненависть к системе в целом и ко всем, кто ее к такому состоянию привел.

Тотальная халатность, необразованность, хамство и недисциплинированность - это все реалии современной полиции. Да, там есть хорошие молодые кадры, которые верят в стандарты, идеалы и принципы, но их так мало, что система их просто игнорирует. Не выживают сами и эти кадры, когда «старое» руководство просто ломает их через колено ради наживы и собственных интересов.

Вторая проблема полиции - нежелание руководства полиции дисциплинировать своих подчинённых. Я смотрю на руководство полиции и мне хочется спросить: как они могут кого-то дисциплинировать или мотивировать, когда я даже не уверенна, что они сами способны сдать принятые ими нормативы по бегу, стрельбе и стандартам задержания?

Мой совет следующему министру МВД: необходимо жестко и принципиально чистить ряды в органах правопорядка. Не думать, как избежать люстрации или переаттестации. Не «своих» ставить, а бороться за лучшие кадры, и наконец-то научиться брать на себя ответственность.

За 5 лет реформ в полиции, кроме нового закона и некоторого числа молодых сотрудников, еще пока верящих в лучшее, мы не имеем ничего. Зато есть ролики в фейсбуках, фотографии с материалами дел и видео от Генпрокурора о том, как правильно расследовать преступления, - с десятками ошибок. Это все достижения на сегодняшний день. Больше гордиться нечем.

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