Как бы ни развивались события, очевидно, что война на истощение не подходит воюющим сторонам

Убирая эмоции, обратим внимание на следующее:

У дипломатов, очевидно, во время активных боевых действий нет шансов на победу (это — время военных). Только успехи на фронтах войны дают шанс дипломатии.

Российский нарратив и переговорная позиция на переговорах с американцами (мол, у Украины нет шансов победить ни при каких обстоятельствах) мастерски, эффективно, демонстративно снова подорваны.

Другой нарратив (который часто используется в медиа, а также, к сожалению, политиками), что российско-украинская война идет только на территории Украины, разрушен. Это точно не так! Война идет и на российской территории. На ВСЕЙ российской территории. Глубина тыла, как безусловное преимущество, поставлена под сомнение.

Не стоит недооценивать врага. Конечно, они попытаются нанести компенсирующий удар. Скорее всего, он будет ориентирован на запугивание и попытку вернуть себе инициативу. Такой ответ, очевидно, может быть в российском стиле — не по военным объектам, а террористический, с максимальным информационным эффектом.

Как бы ни развивались события, очевидно, что война на истощение не подходит воюющим сторонам, поэтому эскалация в ближайшие недели и месяцы будет максимальной. И только так может появиться шанс на выход из масштабной войны. К сожалению, другого варианта на данный момент нет.

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И главное: новые технологии, помноженные на профессионализм и присущую украинцам изобретательность, дают возможность даже в условиях масштабной войны сохранять жизни украинских защитников и максимально избегать человеческих жертв (парадоксально, но и чужих).

Героизм и стойкость украинцев и умение выстоять в асимметричном противостоянии способны повлиять не только на партнеров, но и на врага — даже такого, который казался непобедимым.

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