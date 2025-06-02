Хай там як розвиваються події, очевидно, що війна на виснаження не підходить сторонам, які воюють

Прибираючи емоції, звернімо увагу на таке:

Дипломати, очевидно, під час активних бойових дій не мають шансів перемогти (це – час військових). Тільки успіхи на фронтах війни дають шанс дипломатії.

Російський наратив і переговорна позиція на перемовинах з американцями (мовляв, Україна не має шансів перемогти в жодному разі) майстерно, ефективно, демонстративно ще раз підірвано.

Інший наратив (який часто-густо використовується в медіа, а також, на жаль, політиками), що російсько-українська війна йде лише в Україні, зруйнований. Це точно не так! Війна йде і на російській території. На ВСІЙ російській території. Глибина тилу, як беззастережна перевага поставлена під сумнів.

Не варто недооцінювати ворога. Звісно, вони спробують завдати компенсувального удару. Більш ймовірно, що він буде зорієнтований на залякування й намагання повернути собі ініціативу. Така відповідь, очевидно, може бути в російському стилі – не по військових об’єктах, а терористична, з максимальним інформаційним ефектом.

Хай там як розвиваються події, очевидно, що війна на виснаження не підходить сторонам, які воюють, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.

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І головне: нові технології помножені на професіоналізм і притаманну українцям винахідливість дають можливість, навіть у широкомасштабній війні, зберігати життя українських оборонців та максимально уникати людських жертв (парадоксально, що й чужих).

Героїзм і стійкість українців та вміння вистояти в асиметричному протистоянні здатні вплинути не лише на партнерів, але й на ворога, навіть такого, який, здавався непереможним.

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