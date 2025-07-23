Без независимой от власти антикоррупционной системы Украина не будет иметь шансов вступить в ЕС

Вчерашние решения властей вредны для страны. Почему?

Во внешней политике:

- Создание и функционирование независимых (подчеркиваю) антикоррупционных органов НАБУ, САП, НАПК были в 2015 году двигателем европейской интеграции Украины, а именно визовой либерализации (безвиз), соглашения о зоне свободной торговли, кредитов МВФ и других финансовых структур. Ликвидация такой независимости может стать (с высокой вероятностью, со временем) началом обратного процесса. Это точно станет причиной остановки любых переговоров о членстве в ЕС.

- Это подрывает доверие партнеров к желанию Украины придерживаться принципов верховенства права и реально бороться с топ-коррупцией.

- Это усиливает пропагандистские усилия – как в США, так и в ЕС – критиков и врагов Украины (Вэнс, Маск, Фицо, Орбан), которые утверждают, что из-за коррупции в Украине она не достойна никакой поддержки – ни финансовой, ни военной.

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Во внутренней политике:

- Это может быть еще не конец. Следующим шагом может стать запрет открытого доступа к декларациям чиновников и анализу их образа жизни со стороны НАПК.

- Скорость, с которой был осуществлен демонтаж независимости антикоррупционной системы, дает основания подозревать, что НАБУ и САП подобрались к каким-то делам, где фигурируют фамилии ближайших друзей президента.

Обоснование пресечением "российского влияния" из-за двух "оборотней/кротов" не выдерживает никакой критики на фоне количества предателей в других правоохранительных органах в течение десятилетия.

- Относительно эффективности. Такие органы могут быть максимально эффективными исключительно при наличии политической воли руководства государства, которой не было и нет.

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- Это демотивирует большую часть общества и усиливает недоверие к государству и его институтам, что крайне опасно во время войны и при необходимости всеобщей мобилизации.

- Несмотря на войну и ограничения в митингах и демонстрациях, пассионарная часть общества выразила свой протест. А именно она, эта часть, будет рупором и генератором перемен на следующих выборах.

- Следующие выборы (когда бы они ни были) пройдут под лозунгами "Мы вам покажем, ради кого Зеленский уничтожил независимость НАБУ и САП".

К сожалению, из "пантеона героев" нашей войны за независимость два человека выбросили себя собственноручно.

И – да. Я не могу понять, ради чего и ради кого Зеленский поставил под угрозу будущее страны.

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