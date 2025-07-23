Без незалежної від влади антикорупційної системи Україна не матиме шансів вступити до ЄС

Вчорашні рішення влади шкідливі для країни. Чому?

В зовнішній політиці:

- Створення та функціонування незалежних (підкреслюю) антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК були у 2015 році рушієм європейської інтеграції України, а саме візової лібералізації (безвіз), угоди про зону вільної торгівлі, кредитів МВФ та інших фінансових структур. Ліквідація такої незалежності може стати (з високою ймовірністю, з часом) початком зворотного процесу. Точно це стане зупинкою будь-яких переговорів про членство в ЄС.

- Це підриває довіру партнерів щодо бажання України дотримуватися принципів верховенства права та реально боротися з топкорупцією.

- Це посилює пропагандистські зусилля – як в США, так і в ЄС – критиків і ворогів України (Венс, Маск, Фіцо, Орбан), які стверджують, що через корупцію в Україні вона не варта жодної підтримки – ні фінансової, ні військової.

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У внутрішній політиці:

- Це може бути ще не кінець. Наступним кроком може стати заборона відкритого доступу до декларацій чиновників та аналізу їх способу життя з боку НАЗК.

- Швидкість, з якою був здійснений демонтаж незалежності антикорупційної системи, дає підстави підозрювати, що НАБУ і САП підібралися до якихось справ, де фігурують прізвища найближчих друзів президента.

Мотивація щодо припинення "російських впливів" через двох "перевертнів/кротів" не витримує жодної критики на тлі кількості зрадників в інших правоохоронних органах протягом десятиліття.

- Щодо ефективності. Такі органи можуть бути максимально ефективними виключно за наявності політичної волі керівництва держави, якої не було і немає.

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- Це демотивує велику частину суспільства та підсилює недовіру до держави та її інститутів, що вкрай небезпечно під час війни та необхідності загальної мобілізації.

- Попри війну й обмеження щодо мітингів і демонстрацій, пасіонарна частина суспільства виявила свій протест. А саме вона, ця частина, буде рупором і генератором змін на наступних виборах.

- Наступні вибори (хай би коли вони були) будуть під гаслами "Ми вам покажемо, заради кого Зеленський знищив незалежність НАБУ і САП".

На жаль, з "пантеону героїв" нашої війни за незалежність дві людини викинули себе власноруч.

І дійсно. Я не можу зрозуміти, ради чого і ради кого Зеленський поставив під загрозу майбутнє країни.

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