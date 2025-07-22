"Узнали из чата". Как депутаты ударили по независимости НАБУ и САП – и что дальше
"Накануне вечером все были уверены, что будет какое-то абстрактное решение СНБО, для исполнения которого придётся создавать законопроекты. Вышло решение о моратории на проверки бизнеса — ни слова о НАБУ. И только утром все увидели альтернативу. Многие депутаты узнали об этих поправках из чата фракции", – рассказал LIGA.net источник в руководстве фракции Слуга народа.
Во вторник, 22 июля 2025 года, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который на бумаге должен был улучшить расследование дел о пропавших без вести. Но ко второму чтению в документ были внесены поправки, которые коренным образом меняют полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), фактически подчиняя их Офису генерального прокурора. Депутаты узнали о критических изменениях буквально в день голосования.
Из этого текста вы узнаете:
- что изменится в деятельности антикоррупционных органов
- почему так много депутатов поддержали закон
- какие последствия может иметь отмена независимости НАБУ и САП
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