"Накануне вечером все были уверены, что будет какое-то абстрактное решение СНБО, для исполнения которого придётся создавать законопроекты. Вышло решение о моратории на проверки бизнеса — ни слова о НАБУ. И только утром все увидели альтернативу. Многие депутаты узнали об этих поправках из чата фракции", – рассказал LIGA.net источник в руководстве фракции Слуга народа.

Во вторник, 22 июля 2025 года, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который на бумаге должен был улучшить расследование дел о пропавших без вести. Но ко второму чтению в документ были внесены поправки, которые коренным образом меняют полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), фактически подчиняя их Офису генерального прокурора. Депутаты узнали о критических изменениях буквально в день голосования.

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