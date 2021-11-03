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Уход Резникова из Минреинтеграции и ТКГ – сомнительный шаг. Он не был амебой

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Уход Резникова из Минреинтеграции и ТКГ – сомнительный шаг. Он не был амебой

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
03.11.2021, 19:11

Фигура Алексея Резникова была очень неприятна за поребриком. Важно, чтобы на его место не пришел более слабый человек, простой исполнитель

Алексей Резников в Министерстве обороны – однозначное усиление ведомства. Причем не с точки зрения лозунгов, а с точки зрения выхода из внутренних конфликтов и формулирования видения путей развития. Это плюс.

А вот уход Резникова из Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий и Трехсторонней контактной группы – сомнительно. Его фигура, мягко говоря, была очень неприятна за поребриком. И если на место Резникова придет более слабый человек, простой исполнитель, Украину будут пытаться продавить по тактике мелких шагов.

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Для Москвы крайне важно, чтобы появился хоть один формализованный механизм, где Украина говорит (а лучше сотрудничает и принимает некие решения) напрямую с ОРДЛО (то есть без формального участия РФ и ОБСЕ). Это может быть экономика, гуманитарные вопросы. Или перезапуск того же СЦКК, только не так как он создавался с украинской и российской сторонами, а с подменой второй стороны на представителей "армейских корпусов".

И, тут крайне важным является степень самостоятельности руководства Минреинтеграции и делегации в ТКГ. 

Если во главе структур поставят амебу, жаждущую точно исполнить, что скажут сверху, то уже к весне 2022-го, мы можем пропустить несколько очень опасных комбинаций.

Как-то так.

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война России против Украины Алексей Резников минобороны ткг Минреинтеграции
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