Уход Резникова из Минреинтеграции и ТКГ – сомнительный шаг. Он не был амебой

Алексей Резников в Министерстве обороны – однозначное усиление ведомства. Причем не с точки зрения лозунгов, а с точки зрения выхода из внутренних конфликтов и формулирования видения путей развития. Это плюс.

А вот уход Резникова из Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий и Трехсторонней контактной группы – сомнительно. Его фигура, мягко говоря, была очень неприятна за поребриком. И если на место Резникова придет более слабый человек, простой исполнитель, Украину будут пытаться продавить по тактике мелких шагов.

Для Москвы крайне важно, чтобы появился хоть один формализованный механизм, где Украина говорит (а лучше сотрудничает и принимает некие решения) напрямую с ОРДЛО (то есть без формального участия РФ и ОБСЕ). Это может быть экономика, гуманитарные вопросы. Или перезапуск того же СЦКК, только не так как он создавался с украинской и российской сторонами, а с подменой второй стороны на представителей "армейских корпусов".

И, тут крайне важным является степень самостоятельности руководства Минреинтеграции и делегации в ТКГ.

Если во главе структур поставят амебу, жаждущую точно исполнить, что скажут сверху, то уже к весне 2022-го, мы можем пропустить несколько очень опасных комбинаций.

Как-то так.

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