Кремль публично обнулил миротворчество Трампа после того, как добился прямого диалога с США

Маневр, важный для понимания тактики России: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что завершение войны, которую развязала страна-агрессор Россия, должно быть достигнуто с Украиной, а не с США.

Неужели в Кремле признают субъектность Украины? После того как несколько лет требовали прямого диалога с США, заявляя о "киевском режиме-марионетке"?

Что же произошло?

Этот маневр – фактически публичное обнуление всех усилий Трампа-Виткоффа и возвращение к переговорной позиции "достижения всех целей СВО".

Итак, на 100-й день президентства Трампа история его миротворчества официально закрыта российской стороной.

Осталось узнать, действительно ли Виткоффа водили за нос, обещая согласие на его план, который он привез в Париж две недели назад, или никто ему ничего не обещал, а он, сознательно или неосознанно, выдавал желаемое за действительное, вводя в заблуждение всех, но прежде всего своего босса.

Так или иначе, эта страница закрыта. Процесс будет стартовать снова с чистого листа.

И нам не нужно больше ломать голову над тем, как реагировать на возможное одностороннее признание США аннексии Крыма.

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