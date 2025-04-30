Уклонение от переговоров: Россия уже не хочет обсуждать с США окончание войны
Маневр, важный для понимания тактики России: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что завершение войны, которую развязала страна-агрессор Россия, должно быть достигнуто с Украиной, а не с США.
Неужели в Кремле признают субъектность Украины? После того как несколько лет требовали прямого диалога с США, заявляя о "киевском режиме-марионетке"?
Что же произошло?
Этот маневр – фактически публичное обнуление всех усилий Трампа-Виткоффа и возвращение к переговорной позиции "достижения всех целей СВО".
Итак, на 100-й день президентства Трампа история его миротворчества официально закрыта российской стороной.
Осталось узнать, действительно ли Виткоффа водили за нос, обещая согласие на его план, который он привез в Париж две недели назад, или никто ему ничего не обещал, а он, сознательно или неосознанно, выдавал желаемое за действительное, вводя в заблуждение всех, но прежде всего своего босса.
Так или иначе, эта страница закрыта. Процесс будет стартовать снова с чистого листа.
И нам не нужно больше ломать голову над тем, как реагировать на возможное одностороннее признание США аннексии Крыма.
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