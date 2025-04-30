Кремль публічно обнулив миротворчість Трампа після того, як добився прямого діалогу з США

Маневр, важливий для розуміння тактики Росії: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що завершення війни, яку розв’язала країна-агресор Росія, має бути досягнуто з Україною, а не зі США.

Невже у Кремлі визнають субʼєктність України? Після того, як кілька років вимагали прямого діалогу з США, заявляючи про "київський режим-маріонетку"?

Що ж сталося?

Даний маневр – фактично публічне обнулення всіх зусиль Трампа-Віткоффа і повернення до переговорної позиції "досягнення всіх цілей СВО".

Отже, на 100-й день президентства Трампа історія його миротворчості офіційно закрита російською стороною.

Залишилось дізнатись, чи Віткоффа водили за носа, дійсно обіцяючи згоду на його план, який він привіз до Парижа два тижні тому, чи насправді ніхто йому нічого не обіцяв, а він, свідомо чи неусвідомлено, видавав бажане за дійсне, вводячи в оману всіх, але насамперед свого боса.

Так чи так, цю сторінку закрито. Процес стартуватиме колись знову з чистого аркуша.

І нам не треба більше сушити голову над тим, як реагувати на можливе одностороннє визнання США анексії Криму.

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