UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина должна победить РФ не только в войне. Но и в битве за активы оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
Украина должна победить РФ не только в войне. Но и в битве за активы оккупанта

заместитель министра юстиции Украины
12.07.2022, 09:02

Компенсация разрушений и потерь, понесенных Украиной от военного вторжения России, – главная наша цель после победы над врагом

Если готовиться к войне нужно до ее начала, то и восстанавливать страну следует начинать уже сейчас. По темпам поставки оружия украинцы успели понять, что коллективному Западу нужно много времени, чтобы разобраться и начать действовать.

С программами поддержки экономики ситуация еще более серьезная — та система компенсаций, которая сейчас формируется, не имеет схожих примеров в истории, поэтому требует создания совершенно новых правил и норм. 

Как заставить платить агрессора

Уникальность ситуации состоит в самом понимании статуса страны-агрессора на мировой арене. Мы знаем, что у России есть ядерное оружие, которое в мире все еще боятся, а также страна включена во многие международные организации, включая Совет безопасности ООН. Может показаться, что роль России сегодня радикально ослабла, но, к сожалению, это не так.

Читайте также
Историческое решение: Канада готовится конфисковать активы РФ для выплаты репараций Украине

Даже если ведущие страны мира понимают, что агрессор нарушает все возможные законы и правила, они все равно пытаются поддерживать работу международных институтов. Показательный и абсурдный пример — миссия ОБСЕ, буквально недавно прекратившая работу в Украине по требованию России.

Интегрированность России в международные структуры и право вето в них делает невозможным стандартный путь получения компенсаций: договориться не удастся. Именно поэтому Украина предложила использовать иностранные активы страны-агрессора как источник средств на восстановление страны, а также замороженные активы за рубежом граждан России.

Звучит справедливо. Однако следует понимать, что для реализации этого механизма миру придется пересмотреть свое отношение к незыблемости права частной собственности, в частности. 

Активы олигархов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины в Лугано озвучил сумму на восстановление экономики страны — $750 млрд. Сумма огромна, но в то же время известно, что в юрисдикциях ключевых стран-партнеров находятся российские активы более чем на $1 трлн (суверенные активы и частная собственность).

Читайте также
"Декларация Лугано". Кабмин представил план по восстановлению Украины на $750 млрд. Подробности

Среди лидеров – страны ЕС, США и Великобритания. Примечательно, что российские олигархи большую часть своих активов хранили на столь ненавистном им Западе. Так, ЕС заморозил частные российские активы на сумму более $30 млрд, включая около $7 млрд в яхтах, вертолетах, недвижимости и произведениях искусства.

Минфин США сообщил о блокировании и замораживании судов и самолетов на сумму свыше $1 млрд, а также замораживании сотен миллионов долларов на счетах российской элиты в американских банках. По запросу Минюста США в Испании конфискована яхта российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью около $90 млн. 

Читайте также
Могли продвинуться на шаг, а сделали полшага. Мои итоги Ukraine Recovery Conference

Великобритания наложила санкции на российские банковские активы в мире, составляющие более 900 млрд фунтов стерлингов. В частности, размер заблокированных активов российских олигархов и их семей составляет 117 млрд фунтов стерлингов. Вопрос о том, как легально передать эти средства Украине. 

Обновление стандартов справедливости

Защита частной собственности является одной из основ стабильного существования западного мира. Даже если посмотреть на исторические аналогии – Нюрнбергский трибунал практически не затронул немецкий бизнес. Компании сохранились и продолжили работу в том или ином виде.

Когда мы читаем новости о замораживании активов России, важно понимать, что замороженные активы не лучше замороженных конфликтов. Фактически все это имущество по-прежнему принадлежит России, хотя страна-агрессор и не может им воспользоваться. Следующим этапом должна стать конфискация.

Читайте также
Не обольщайтесь иллюзиями. Россия избрала террор и войну. И уже не свернет с этого пути

Пока мы видим такой результат только в Канаде. Имеются первые шаги в этом направлении со стороны США и Германии. Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы передать их Украине.

Кроме того, заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов Украине, — это очень обнадеживающий знак для нашей страны.

Но именно потому, что решение ЕК еще нужно имплементировать каждой отдельной стране в свое законодательство, нам следует активизировать процессы уже сейчас. Обсуждение программ восстановления, а главное, упорядочение нормативно-правовой базы для их финансирования нужно запускать безотлагательно.

Над этим работает международное юридическое сообщество, ведущие украинские и мировые специалисты, разрабатываются доступные, эффективные инструменты. Наибольшее внимание уделяется разработке международного механизма компенсаций с последующим созданием международной комиссии по возмещениям пострадавшим от войны.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины компенсация убытков репарации россии замороженные активы рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 