Украина должна победить РФ не только в войне. Но и в битве за активы оккупанта

Если готовиться к войне нужно до ее начала, то и восстанавливать страну следует начинать уже сейчас. По темпам поставки оружия украинцы успели понять, что коллективному Западу нужно много времени, чтобы разобраться и начать действовать.

С программами поддержки экономики ситуация еще более серьезная — та система компенсаций, которая сейчас формируется, не имеет схожих примеров в истории, поэтому требует создания совершенно новых правил и норм.

Как заставить платить агрессора

Уникальность ситуации состоит в самом понимании статуса страны-агрессора на мировой арене. Мы знаем, что у России есть ядерное оружие, которое в мире все еще боятся, а также страна включена во многие международные организации, включая Совет безопасности ООН. Может показаться, что роль России сегодня радикально ослабла, но, к сожалению, это не так.

Читайте также

Даже если ведущие страны мира понимают, что агрессор нарушает все возможные законы и правила, они все равно пытаются поддерживать работу международных институтов. Показательный и абсурдный пример — миссия ОБСЕ, буквально недавно прекратившая работу в Украине по требованию России.

Интегрированность России в международные структуры и право вето в них делает невозможным стандартный путь получения компенсаций: договориться не удастся. Именно поэтому Украина предложила использовать иностранные активы страны-агрессора как источник средств на восстановление страны, а также замороженные активы за рубежом граждан России.

Звучит справедливо. Однако следует понимать, что для реализации этого механизма миру придется пересмотреть свое отношение к незыблемости права частной собственности, в частности.

Активы олигархов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины в Лугано озвучил сумму на восстановление экономики страны — $750 млрд. Сумма огромна, но в то же время известно, что в юрисдикциях ключевых стран-партнеров находятся российские активы более чем на $1 трлн (суверенные активы и частная собственность).

Читайте также

Среди лидеров – страны ЕС, США и Великобритания. Примечательно, что российские олигархи большую часть своих активов хранили на столь ненавистном им Западе. Так, ЕС заморозил частные российские активы на сумму более $30 млрд, включая около $7 млрд в яхтах, вертолетах, недвижимости и произведениях искусства.

Минфин США сообщил о блокировании и замораживании судов и самолетов на сумму свыше $1 млрд, а также замораживании сотен миллионов долларов на счетах российской элиты в американских банках. По запросу Минюста США в Испании конфискована яхта российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью около $90 млн.

Великобритания наложила санкции на российские банковские активы в мире, составляющие более 900 млрд фунтов стерлингов. В частности, размер заблокированных активов российских олигархов и их семей составляет 117 млрд фунтов стерлингов. Вопрос о том, как легально передать эти средства Украине.

Обновление стандартов справедливости

Защита частной собственности является одной из основ стабильного существования западного мира. Даже если посмотреть на исторические аналогии – Нюрнбергский трибунал практически не затронул немецкий бизнес. Компании сохранились и продолжили работу в том или ином виде.

Когда мы читаем новости о замораживании активов России, важно понимать, что замороженные активы не лучше замороженных конфликтов. Фактически все это имущество по-прежнему принадлежит России, хотя страна-агрессор и не может им воспользоваться. Следующим этапом должна стать конфискация.

Читайте также

Пока мы видим такой результат только в Канаде. Имеются первые шаги в этом направлении со стороны США и Германии. Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы передать их Украине.

Кроме того, заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов Украине, — это очень обнадеживающий знак для нашей страны.

Но именно потому, что решение ЕК еще нужно имплементировать каждой отдельной стране в свое законодательство, нам следует активизировать процессы уже сейчас. Обсуждение программ восстановления, а главное, упорядочение нормативно-правовой базы для их финансирования нужно запускать безотлагательно.

Над этим работает международное юридическое сообщество, ведущие украинские и мировые специалисты, разрабатываются доступные, эффективные инструменты. Наибольшее внимание уделяется разработке международного механизма компенсаций с последующим созданием международной комиссии по возмещениям пострадавшим от войны.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.