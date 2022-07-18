Украина должна победить Россию. На кону не только наша судьба. Но и всего мироустройства

Украина, вернее ее значительная часть, на протяжении нескольких сотен лет была частью Российской Империи. Очень важной и значимой ее частью. Можно сказать, что именно после так называемого "воссоединения" Украины и России, при Петре I, московия и стала называться Российской Империей.

Не буду вдаваться в подробности того, как Украина неумолимо и необратимо теряла гарантированные ей при воссоединении вольности.

Тому было много причин, в том числе и внутренние, связанные с украинским национальным характером – неумением договориться между собой. Впрочем, это сейчас неважно, хотя стоит иногда подумать, к чему ведет парад личных амбиций при наличии рядом сильного, хитрого и беспощадного врага.

Сейчас о другом.

Украина была важной частью империи – подчиненной, лишенной самостоятельности, во многих вопросах угнетенной, но язык не повернется назвать ее оккупированной.

Несмотря на многовековые попытки россиян подавить украинскую идентичность, превратить украинский народ в еще одно безликое русское племя, украинцы сумели сохранить качества, делающие народ – народом, и, при этом, внесли огромный вклад в рост военной мощи, материального благополучия, культуры империи, принимали активнейшее участие в управлении ею. Можно найти множество исторических аналогий такого рода симбиозу завоевателей и покоренных народов, но, опять таки, я говорю не о том.

Украинскими руками, хлебом, а чуть позже и украинскими природными ископаемыми, ковалась мощь империи, ее меч, ее щит, ее благополучие. Абсолютное большинство завоеванных Россией на востоке земель, были либо непригодны, либо слабо пригодны к земледелию. Полезные ископаемые на тех территориях были, а многие и сейчас остаются, хоть и разведанными, но крайне сложнодоступными.

Несмотря на то, что с тех пор многое изменилось, Украина была и остается важной, чтобы не сказать, основной составляющей частью успеха русского имперского проекта. Это хорошо понимали и Петр, и Екатерина, и Александр, и Николай, это прекрасно понимал Ленин, о чем писал неоднократно, и сделал все, чтобы включить Украину в большевистский имперский проект. Кстати, без помощи самих украинцев это вряд ли бы могло получиться. Так что неудавшаяся попытка вернуть независимость Украины в 1918-1920 годах и 70 лет под коммунистическим игом, – это снова пляска на граблях украинского производства – стечение обстоятельств, принятие неверных решений и пресловутый украинский характер, описанный поговоркой про двух украинцев и трех гетманов.

Среди правителей СССР этнических украинцев было несчетное множество, практически они составляли значительную часть управленческой элиты аппарата угнетения, технической и творческой интеллигенции в большевистской империи.

Сегодня идет война за возрождение российского имперского проекта, и президент РФ Владимир Путин, как и Ленин в 1918 году, понимает, что без Украины никакой империи не будет. Его мечта о возрождении СССР нереальна, если ему не удастся захватить Украину и присоединить ее к России.

Ползучей аннексии, как в случае с Беларусью, не получилось, так что речь идет о прямой оккупации со всеми последующими акциями приведения украинцев к покорности и силовому подавлению недовольных и инакомыслящих.

Он готов на это пойти, чтобы потом, поглотив Украину, двинуться дальше, на Балтийские страны, а, возможно, и на юг.

Украина возвращаться в имперский проект не хочет. Возможно не хочет именно потому, что слишком долго была его лучшей и основной частью.

Сегодня она ведет войну за свое возвращение в Европу, за независимость и против империи и диктатуры, как формы правления, прекрасно понимая, что из себя представляет эта диктатура. Понимает, как Польша, как страны Балтии, как Грузия, как Молдова и Финляндия, находящиеся в зоне риска.

Украинская война с Россией – это освободительная война, которую мы ведем не только за себя, но и за всех, кто вырвался из под российского гнета и не хочет туда возвращаться.

Без Украины проект Путина мертв. От того, победит или проиграет Украина в этой войне, зависит не только ее судьба, но и то, как будет выглядеть мироустройство после краха системы международной безопасности, какие риски и какие угрозы будут существовать в поствоенном мире.

Мы слишком долго были частью империи, чтобы хотеть в нее вернуться. Империя кормилась, воевала и управлялась в том числе и нашими руками. Пусть попробует прожить без нас.

Мы свой выбор сделали и проливаем за это кровь. Не за территории – за свободу и будущее, в котором не будет диктатур, голодоморов и захватнических войн. За прекрасное будущее для наших детей и внуков.

И мы не имеем права проиграть, и мы не проиграем.

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