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Украина должна победить Россию. На кону не только наша судьба. Но и всего мироустройства

Цей матеріал також доступний українською
Украина должна победить Россию. На кону не только наша судьба. Но и всего мироустройства

писатель, бизнесмен
18.07.2022, 11:13

Без Украины имперский проект Владимира Путина мертв. Он пойдет на все ради его воплощения. Мы же проливаем кровь, чтобы снова не стать его частью

Украина, вернее ее значительная часть, на протяжении нескольких сотен лет была частью Российской Империи. Очень важной и значимой ее частью. Можно сказать, что именно после так называемого "воссоединения" Украины и России, при Петре I, московия и стала называться Российской Империей. 

Не буду вдаваться в подробности того, как Украина неумолимо и необратимо теряла гарантированные ей при воссоединении вольности. 

Тому было много причин, в том числе и внутренние, связанные с украинским национальным характером – неумением договориться между собой. Впрочем, это сейчас неважно, хотя стоит иногда подумать, к чему ведет парад личных амбиций при наличии рядом сильного, хитрого и беспощадного врага. 

Сейчас о другом.

Украина была важной частью империи – подчиненной, лишенной самостоятельности, во многих вопросах угнетенной, но язык не повернется назвать ее оккупированной. 

Несмотря на многовековые попытки россиян подавить украинскую идентичность, превратить украинский народ в еще одно безликое русское племя, украинцы сумели сохранить качества, делающие народ – народом, и, при этом, внесли огромный вклад в рост военной мощи, материального благополучия, культуры империи, принимали активнейшее участие в управлении ею. Можно найти множество исторических аналогий такого рода симбиозу завоевателей и покоренных народов, но, опять таки, я говорю не о том.

Украинскими руками, хлебом, а чуть позже и украинскими природными ископаемыми, ковалась мощь империи, ее меч, ее щит, ее благополучие. Абсолютное большинство завоеванных Россией на востоке земель, были либо непригодны, либо слабо пригодны к земледелию. Полезные ископаемые на тех территориях были, а многие и сейчас остаются, хоть и разведанными, но крайне сложнодоступными. 

Несмотря на то, что с тех пор многое изменилось, Украина была и остается важной, чтобы не сказать, основной составляющей частью успеха русского имперского проекта. Это хорошо понимали и Петр, и Екатерина, и Александр, и Николай, это прекрасно понимал Ленин, о чем писал неоднократно, и сделал все, чтобы включить Украину в большевистский имперский проект. Кстати, без помощи самих украинцев это вряд ли бы могло получиться. Так что неудавшаяся попытка вернуть независимость Украины в 1918-1920 годах и 70 лет под коммунистическим игом, – это снова пляска на граблях украинского производства – стечение обстоятельств, принятие неверных решений и пресловутый украинский характер, описанный поговоркой про двух украинцев и трех гетманов. 

Среди правителей СССР этнических украинцев было несчетное множество, практически они составляли значительную часть управленческой элиты аппарата угнетения, технической и творческой интеллигенции в большевистской империи. 

Сегодня идет война за возрождение российского имперского проекта, и президент РФ Владимир Путин, как и Ленин в 1918 году, понимает, что без Украины никакой империи не будет. Его мечта о возрождении СССР нереальна, если ему не удастся захватить Украину и присоединить ее к России. 

Ползучей аннексии, как в случае с Беларусью, не получилось, так что речь идет о прямой оккупации со всеми последующими акциями приведения украинцев к покорности и силовому подавлению недовольных и инакомыслящих. 

Он готов на это пойти, чтобы потом, поглотив Украину, двинуться дальше, на Балтийские страны, а, возможно, и на юг. 

Украина возвращаться в имперский проект не хочет. Возможно не хочет именно потому, что слишком долго была его лучшей и основной частью. 

Сегодня она ведет войну за свое возвращение в Европу, за независимость и против империи и диктатуры, как формы правления, прекрасно понимая, что из себя представляет эта диктатура. Понимает, как Польша, как страны Балтии, как Грузия, как Молдова и Финляндия, находящиеся в зоне риска. 

Украинская война с Россией – это освободительная война, которую мы ведем не только за себя, но и за всех, кто вырвался из под российского гнета и не хочет туда возвращаться.

Без Украины проект Путина мертв. От того, победит или проиграет Украина в этой войне, зависит не только ее судьба, но и то, как будет выглядеть мироустройство после краха системы международной безопасности, какие риски и какие угрозы будут существовать в поствоенном мире.

Мы слишком долго были частью империи, чтобы хотеть в нее вернуться. Империя кормилась, воевала и управлялась в том числе и нашими руками. Пусть попробует прожить без нас. 

Мы свой выбор сделали и проливаем за это кровь. Не за территории – за свободу и будущее, в котором не будет диктатур, голодоморов и захватнических войн. За прекрасное будущее для наших детей и внуков.

И мы не имеем права проиграть, и мы не проиграем.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины владимир путин россия террорист возрождение империи
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