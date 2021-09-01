Украина не Афганистан. Хорошо, что мы выбираем платить по долгам, а не средневековье

В свете визита президента Владимира Зеленского в Белый дом Украину активно сравнивают с Афганистаном. Большая глупость и нелепость. С таким же успехом можно сравнивать Украину со Швейцарией. И проводить параллели. Кучмы на них нет. Он бы мог написать книгу "Украина не...".

Причем не в первый раз же.

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Год назад сторонники партии дефолта призывали брать пример с Афганистана. Смотрите, им списали долги. Чем Украина хуже. Говорили они.

Ну сейчас по картинке, надеюсь, поняли, почему им списали долги. И почему нам бы не хотелось быть среди тех стран, долги которым забывают. Это очень незавидная доля. И да, тем странам, что могут платить, никто долги не прощает. Так не работает. Нельзя быть и с умными, и с красивыми. Поэтому либо средневековье, либо обслуживание долга.

И очень хорошо, что мы выбираем платить по долгам.

Теперь говорят: "Смотрите, американцы потратили на Афганистан пару триллионов долларов. А на Украину всего ничего. Почему Афганистану так много, а Украине так мало?", – кричат они.

Какая жалость. Может увидим разницу? Может вспомним, что американцы делали в Афганистане? Чего их туда вообще понесло. Может вспомнить, что эта история началась 11 сентября 2001 года? И американское общество сначала побывало в наибольшем шоке за всю последнюю историю, а потом жаждало крови. И политики дали им эту кровь. И США пришли в Афганистан, чтобы отомстить. Чтобы добраться до Бен Ладена. Они воевали с талибами не потому, что талибы средневековые психи и мучают свою страну, а потому что они приютили Бен Ладена и Аль Каиду. Все. У США не было желания захватывать Афганистан. У них не было стремления привить Афганистану демократию. Это все были побочные эффекты. Они пришли за террористом номер 1.

И они достали Бен Ладена. И на этом выполнили свою миссию. Оккупация, попытка наладить цивилизацию в Кабуле и окрестностях – это всего лишь побочный эффект основной миссии. В результате они были вынуждены как-то поддерживать оккупированную ими страну. И тратить деньги. И даже попытались по ходу дела вытащить Афганистан из средних веков в наше время. Но насильно мил не будешь. Не смогли. Но не сильно то и хотели. Это не было основной целью. Не получилось, ну ок. Афганцы сами виноваты.

Так что да, если вы хотите, чтобы вашу страну побомбили, а потом восстанавливали, то флаг вам в руки. Если вы хотите оккупации, то счастье может привалить. Осталось порвать с цивилизованным миром. И приютить какого-нибудь нового Бен Ладена. Хотя в украинском варианте скорее всего будет старый Путин, который поставит нам нового Лукашенко или нового Януковича и будет шаг за шагом поглощать страну.

Ведь это Путин ненавидит украинский суверенитет. Не США, которые на него не претендовали никогда, а именно Путин, который считает Украину ошибкой истории, а украинскому народу отказывает в праве на существование.

И да, выход из Афганистана не означает, что США перестанет поддерживать Украину и спрячется в своей скорлупе. Ага, и ими там, в скорлупе, будет противостоять Китаю, правда? Выход США из Афганистана – это то, о чем американцы начали мечтать сразу после входа в Афганистан. Потому что там нет никаких интересов. Там вообще ничего нет. Еще Барак Обама заявлял о том, что пора выводить войска из Афганистана. Соглашение с Талибами подписал Дональд Трамп. Джо Байден завершил процесс. Это не изменение стратегии. Это не "новые США". Это просто попытка закрыть страницу, которую никто не хотел открывать. И совершенно не связано с тем, что США поддерживает демократические ценности по всему миру.

И совершенно не говорит о том, что сейчас и программа поддержки Украины будет свернута. Равно как и не говорит о том, что США решат завалить Украину деньгами, ведь теперь не надо тратить на Афганистан. Байдену есть куда потратить деньги и в самих США. И да, Байдену нужен кейс победы. Все любят победителей. Но завалить Украину деньгами на означает сделать из Украины кейс победителей. Скорее, наоборот. Если в Украину повалят шаровые деньги, то реформы закончатся. Деньги будут пилить, аж гай загуде. И все. И будут пилить, пока не распилят. Не до структурных реформ. А именно новая реформированная Украина, новая Польша, будет успехом для США. Поэтому никто Украину баловать не будет. А наоборот, будет показательно жестко заставлять делать изменения. И никто не будет давать очень много. Чтобы не расслаблялись.

Сейчас США оказывают поддержку Украине. Поддерживают украинское общество. Потому что видят, что общество готово разделить те же ценности, за которые стоят в Вашингтоне. США видит в Украине потенциального союзника. Которому надо помочь встать на ноги. И пока общество будет готово бороться за ценности, до тех пор США будет поддерживать Украину. Не украинскую власть, а украинский народ.

И да, поддержка может быть разной. Она может быть больше. Если США будет видеть, что Украина делает реформы и развивается. И меньшей. Если в США будут видеть откаты реформ. Но это уже все исключительно в украинской зоне ответственности.

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