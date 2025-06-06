Думка
Україна не капітулюватиме заради забаганок Трампа, а Росія не готова відповзати
Микола Воробйов
український та американський політолог
Як і очікувалося, чергова зустріч у Стамбулі не призвела ні до чого кардинального. Водночас намітився курс подальшого протистояння на виснаження, в якому РФ сподівається таки здобути перемогу, і очевидно, що Путін готовий платити за це будь-яку ціну.
Але хоча кардинального перелому в позиції агресора немає, є сенс проаналізувати, як змінилися його вимоги з урахуванням успіхів України та ситуації на фронті.
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