Як і очікувалося, чергова зустріч у Стамбулі не призвела ні до чого кардинального. Водночас намітився курс подальшого протистояння на виснаження, в якому РФ сподівається таки здобути перемогу, і очевидно, що Путін готовий платити за це будь-яку ціну.

Але хоча кардинального перелому в позиції агресора немає, є сенс проаналізувати, як змінилися його вимоги з урахуванням успіхів України та ситуації на фронті.