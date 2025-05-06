Поражение 3 мая морскими дронами Magura с помощью ракет AIM-9 класса "воздух-воздух" двух российских истребителей в районе Новороссийска означает новый этап борьбы на Черном море – борьбы на окончательное уничтожение Черноморского флота.

Напомню, что флот в основном выведен из крымских гаваней и спрятан в портах Краснодарского края (прежде всего в Новороссийске), а также частично в Абхазии.

В гаванях он "стоит ровно" и крайне редко выходит в море из-за опасений попасть под удары украинских морских дронов, противоядия от которых за два года их активного применения на флоте так и не появилось.

Гавани огорожены бонами. Причём как минимум в два слоя, чтобы катера не перепрыгнули и не взорвали первое заграждение (они умеют), дав дорогу остальным. За входом в гавань следят специальные группы стрелков, плюс всякие радары. За ближайшими милями моря следит российская авиация (самолеты, вертолеты, беспилотники), чтобы уничтожать дроны на подходе.

Это общая схема, которая, как показал пример западного побережья Крыма, не работает.

То есть, если БЭКи (безэкипажные катера. – Ред.) научились сбивать самолеты или вертолеты установленными на них ракетами (с прошлого ноября), то БЭКи с установленными на них дронами на оптоволокне могут спокойно подходить близко к берегу и уничтожать технику на глубину (пока) до 15 километров. Включая суда в портах.

Именно этим ВСУ и занимаются последние три месяца, совершив как минимум три серьезных атаки на систему ПВО и РЭБ в Крыму с отличными результатами (несколько уничтоженных ракетных комплексов и до двух десятков радаров). Среди прочих пораженных целей было и как минимум одно судно.

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Одним дроном его, конечно, не уничтожить. Но можно повредить в нём что-то ценное, типа антенн и радаров, капитанской рубки, а также несколькими ударами в одно место – и что-то ещё посущественней. Или залететь в трюм, а что и как там внутри взорвётся – уже как повезет.

Беспилотники на оптоволокне – это один вариант неприятностей. Другой – собственно ракетные системы, установленные на дронах. Они небольшой мощности, та же AIM-9 – всего 4-5 кг взрывчатки, но летят подальше и бьют сильнее. И их не мало. AIM-9 существуют с 1950-х годов, многократно модифицировались, выпускались разными странами НАТО (суммарно 200 000 штук), и подобных устаревших ракет на складах стран-союзников Украины должно быть в избытке.

Их использование на побережье Краснодарского края может привести к параличу воздушного сообщения (не только военного, но гражданского) в зоне километров до 30 км от береговой кромки, а с прочими мерами безопасности (ракеты могут оказаться на борту БЭКа и помощнее) и до 100 км.

Кроме того, могут использоваться и ракеты типа "поверхность-поверхность" для ударов по кораблям в гаванях.

А это уже не Крым. Деться им оттуда некуда, разве что уйти на Азов, а потом по Дону на Каспий и на Волгу.

Такая вот перспектива у Черноморского флота России, ради благополучия которого Путин захватывал Крым.

Разумеется, рано или поздно в РФ создадут надежную службу ударной беспилотной авиации над всем контролируемым ею сектором Черного моря и она будет пропускать к российскому побережью не все БЭКи подряд, как сейчас, а, например, только треть.

Но будет это, видимо, не скоро. Уже после войны.

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