Ураження 3 травня морськими дронами Magura за допомогою ракет AIM-9 класу "повітря-повітря" двох російських винищувачів у районі Новоросійська означає новий етап боротьби на Чорному морі – боротьби на остаточне знищення Чорноморського флоту.

Нагадаю, що флот здебільшого виведений з кримських гаваней і захований у портах Краснодарського краю (передусім у Новоросійську), а також частково в Абхазії.

У гаванях він "стоїть рівно" і вкрай рідко виходить у море через побоювання потрапити під удари українських морських дронів, протиотрути проти яких за два роки їхнього активного застосування на флоті так і не з'явилося.

Гавані обгороджені бонами. Причому щонайменше у два шари, щоб катери не перестрибнули й не підірвали першу загорожу (вони вміють), давши дорогу наступним. За входом у гавань стежать спеціальні групи стрільців, плюс усілякі радари. За найближчими милями моря стежить російська авіація (літаки, гелікоптери, безпілотники), щоб знищувати дрони на підході.

Це загальна схема, яка, як показав приклад західного узбережжя Криму, не працює.

Тобто, якщо БЕКи (безекіпажні катери. – Ред.) навчилися збивати літаки або вертольоти встановленими на них ракетами (з минулого листопада), то БЕКи зі встановленими на них дронами на оптоволокні можуть спокійно підходити близько до берега та знищувати техніку на глибину (поки що) до 15 кілометрів. Включно з суднами у портах.

Саме цим ЗСУ і займаються останні три місяці, здійснивши щонайменше три серйозні атаки на систему ППО та РЕБ у Криму з відмінними результатами (кілька знищених ракетних комплексів і до двох десятків радарів). Серед інших уражених цілей було щонайменше одне судно.

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Одним дроном його, звісно, не знищити. Але можна пошкодити в ньому щось цінне, типу антен і радарів, капітанської рубки, а також кількома ударами в одне місце – щось ще суттєвіше. Або залетіти до трюму, а що і як там усередині вибухне – то вже як пощастить.

Безпілотники на оптоволокні – це один варіант неприємностей. Інший – власне ракетні системи, встановлені на дронах. Вони невеликої потужності, та ж AIM-9 – всього 4-5 кг вибухівки, але летять трохи далі та б'ють сильніше. І їх багато. AIM-9 існують із 1950-х років, багаторазово модифікувалися, випускалися різними країнами НАТО (сумарно 200 000 штук), подібних застарілих ракет на складах країн-союзників України має бути надміру.

Їх використання на узбережжі Краснодарського краю може призвести до паралічу повітряного сполучення (не тільки військового, а й цивільного) у зоні кілометрів до 30 км від берегової крайки, а з іншими заходами безпеки (ракети можуть опинитися на борту більш потужного БЕКу) навіть до 100 км.

Окрім того, можуть використовуватись і ракети типу "поверхня-поверхня" для ударів по кораблях у гаванях.

А це вже не Крим. Дітися їм звідти нікуди, хіба що піти на Азов, а потім Доном на Каспій і на Волгу.

Така перспектива у Чорноморського флоту Росії, заради благополуччя якого Путін захоплював Крим.

Зрозуміло, рано чи пізно у РФ створять надійну службу ударної безпілотної авіації над усім контрольованим нею сектором Чорного моря і вона пропускатиме до російського узбережжя не всі БЕКи поспіль, як зараз, а, наприклад, лише третину.

Але це буде, мабуть, не скоро. Уже після війни.

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