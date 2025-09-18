Безопасность Европы зависит от Украины, и бремя войны теперь тоже ложится на европейцев

Общение с украинскими и натовскими специалистами по вопросам безопасности относительно перспектив мира в Украине, а также всех финансовых и ресурсных аспектов дает понимание: мы уже находимся в сценарии затяжной войны.

На самом деле не могу вспомнить период за последние три с половиной года, когда мы были бы дальше от мира, чем сейчас. Необходимо признать: а) Путин вообще не настроен на мир (если когда-либо и был); б) даже если бы был, администрация Трампа бездарно провалила мирные переговоры – отдав Путину все начальные рычаги влияния (по НАТО, гарантиям безопасности и территории), а также раскрыла козырь по санкциям, ведь Трамп, похоже, делает все возможное, чтобы создать препятствия или найти отговорки для отсрочки новых санкций против России.

Думаю, Путин был готов говорить о мире с кем угодно, кто победит на выборах в США, но теперь считает, что его друг Трамп поможет снизить риски от санкций для России, давая ему возможность выдержать долгую войну. А внутренние политические расколы на Западе все больше разрывают западные демократии, и это, по мнению Кремля, создает возможности навязать Украине свои максималистские требования.

Читайте также Большие встречи и тайные исчезновения: что теперь стало ясно о геополитике Дональда Трампа

В разговорах с украинцами становится очевидно: они уже смирились с тем, что война будет долгой, но одновременно твердо настроены не сдаваться, ведь для них это игра с нулевой суммой – речь о выживании. Это подтверждает и опрос: 62% украинцев готовы выдержать длительную войну, и лишь 14% поддерживают переговоры с Россией на ее условиях.

Думаю, осознание того, что мы уже находимся в сценарии затяжной войны, проявляется и в сообщениях из Европы по вопросу замораживания, конфискации и направления Украине $330 млрд из иммобилизованных активов ЦБР.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net