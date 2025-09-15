За хаотичными решениями Трампа скрыта своя логика. Раскрываем, как работает его "вертикаль власти" и что это значит для Украины и мира

Очень просто, даже в чем-то банально, было бы сказать, что "Трамп непредсказуем, отсюда все проблемы". Довольно часто к этому добавляют еще одно упрощение – "Трамп предсказуем исключительно в своей непредсказуемости".

Поэтому рассматривать саммит в Анкоридже, крупную встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, отсутствие реакции на большое собрание ШОС как очередное проявление хаотического характера действующего президента – значит лишать себя возможности понять реальные мотивы, рычаги и ключевые элементы его стратегии.

А их можно отследить – поверьте моему почти семилетнему опыту работы с кейсом Трампа. Но стоит начать с самого начала, а именно с того, чем Трамп точно не является.

"Большая стратегия"

Со времен победы в холодной войне вся американская внешняя политика, доктринально или интуитивно, все же следовала общепонятным правилам так называемой большой стратегии (grand strategy).

