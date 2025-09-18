Безпека Європи залежить від України, і тягар війни тепер теж лягає на європейців

Спілкування з українськими та натівськими фахівцями з безпеки щодо перспектив миру в Україні, а також усіх фінансових й ресурсних аспектів дає усвідомлення: ми вже перебуваємо у сценарії затяжної війни.

Насправді не можу пригадати періоду за останні три з половиною роки, коли ми були б далі від миру, ніж зараз. Необхідно визнати: а) Путін узагалі не налаштований на мир (якщо колись і був); б) навіть якби й був, адміністрація Трампа бездарно провалила мирні переговори – віддавши Путіну всі початкові важелі впливу (стосовно НАТО, безпекових гарантій і території), а також розкривши козир щодо санкцій, адже Трамп, схоже, робить усе можливе, щоб створити перепони чи знайти відмовки для відтягування нових санкцій проти Росії.

Думаю, Путін був готовий говорити про мир із будь-ким, хто переможе на виборах у США, але тепер вважає, що його друг Трамп допоможе зменшити ризики від санкцій для Росії, даючи йому змогу витримати довшу війну. А внутрішні політичні розколи на Заході дедалі більше розривають західні демократії, й це, на думку Кремля, створює можливості нав’язати Україні свої максималістські вимоги.

Читайте також Великі зустрічі й таємні зникнення: що тепер стало зрозуміло про геополітику Дональда Трампа

У розмовах з українцями стає очевидно: вони вже змирилися з тим, що війна буде довгою, але водночас твердо налаштовані не здаватися, бо для них це гра з нульовою сумою – йдеться про виживання. Це підтверджує й опитування: 62% українців готові витримати тривалу війну, і лише 14% підтримують переговори з Росією на її умовах.

Гадаю, усвідомлення того, що ми вже перебуваємо у сценарії затяжної війни, проявляється і в меседжах з Європи щодо питання замороження, конфіскації та спрямування Україні $330 млрд з іммобілізованих активів ЦБР.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net