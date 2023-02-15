Украине нужен гражданский министр обороны, а не военный. Шесть причин, почему

В начале февраля в новостных лентах украинских СМИ появились материалы о возможной отставке действующего министра обороны Алексея Резникова и назначении вместо него военного – Кирилла Буданова, нынешнего главы Главного управления разведки Минобороны. Вопрос и сейчас остается открытым.

Почему Украине нужен гражданский министр обороны, а военного министра возвращать категорически нельзя, даже и особенно во время войны. Поскольку я исследовал эту тему в рамках своей работы в Министерстве обороны Украины, тезисно изложу основные постулаты.

1. Военными должен управлять гражданский человек. Это принцип подчинения военной машины гражданскому правительству, так или иначе, но являющемуся образованием демократического выбора общества.

"Служу народу Украины" – через демократически избранных и назначенных должностных лиц.

Военный министр обороны – либо признак хунты, либо тирании/автократии. Да есть в России. Боремся с драконом, чтобы стать драконом?

Иерархия здорового демократического общества состоит в следующем: гражданский президент (премьер, канцлер – верховный главнокомандующий) – гражданский министр обороны – главный военный (главнокомандующий). Это принципы надлежащего управления, которое также является основополагающим в НАТО.

2. Одна из причин, по которой министр обороны должен быть гражданским, и не просто гражданским, потому что снял погоны для должности накануне, как Степан Полторак, а желательно – гражданским пять или 10 лет. Для того чтобы у такого человека прервались связи со своими сослуживцами, чтобы не потакать непотизму или военному "кумовству". И это – история и практика наших союзников по НАТО, а не только о явлениях в Вооруженных Силах Украины. Интересным примером является фильм "Войны Пентагона", где этот вопрос также прослеживается.

Чтобы военные из-за своих связей не могли обходить инструменты и предохранители гражданского контроля над вооруженными силами.

3. Еще одна из причин – это профессиональная деформация.

Военный мыслит как военный. Это не плохо, ведь каждая профессия имеет свои особенности, и военное дело – это профессия со своими особенностями. Политическая должность, политические обязанности и политика как таковая – это не дело военных, которые до сих пор находятся на службе.

Нельзя смешивать политику и военное дело. Кроме того, что это совсем другое, к чему готовят и чему учат военных на любом уровне, это еще и риск превращения аппарата гражданского министерства в воинскую часть со всеми ее обычаями.

Если вы думаете, что в воинских частях порядок "по военному", то по моему опыту работы с военными это не так. Назовем это "оперативным хаосом", где есть главный принцип – "ПВО", "Всегда можно отменить".

Еще один фактор, чрезвычайно влиятельный и первый, который меня шокировал в далеких 2014-2015 годах, – абсолютная, за редкими исключениями, безынициативность военных/бывших военных в аппарате министерства.

Кто служил, тот поймет. Кто не служил, безынициативность – первое следствие обычаев военного управления.

Если ты будешь проявлять инициативу – тебя будут унижать, булить, или просто навесят на тебя всех собак, пока безынициативные коллеги или те, кто понял коварство, будут притворяться инфузориями, чтобы не выполнять дополнительную работу.

Конечно, существуют исключения из правила, но признаков изменения правил я не встретил.

4. Как эта безынициативность влияет на аппарат Министерства обороны? Забудьте о реформах. Забудьте о всем, кроме того, что прикажут делать выше.

Замыкание управленческих решений на самый высокий уровень, а это будет означать, что в итоге военный министр столкнется с таким уровнем микроменеджмента, что не сможет выполнять все свои обязанности. Он будет министром Вооруженных сил в лучшем случае, а не министром обороны.

5. Ну и наконец, – это вернет и усугубит путаницу о том, кто же является главным военным – тот, кто руководит войсками, или тот, кто руководит министерством.

Решения, которые главком должен принимать сам, теперь могут пересматриваться старшим военным. У нас уже была такая модель, по которой военный министр и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (совмещавший должность с должностью главнокомандующего) напрямую отчитывались верховному главнокомандующему. Таким образом, между ними не было иерархии подчинения друг другу. Чтобы отойти от этого и прийти к гражданскому министру обороны – понадобились годы.

6. Напоследок – если у тебя в руках молоток, любая проблема будет гвоздем.

Гражданский министр обороны – член Кабинета министров Украины, совместно принимающий решения по многим вопросам жизнедеятельности страны, а не только военным вопросам. И факт войны это не изменяет.

Гражданская политика – не военное дело, особенно, если мы – не в России, или других странах с военными у власти.

Военным заместителям министра обороны – тоже нет

Равнозначным вышеперечисленному является и вопрос назначения заместителей министра обороны. Согласно действующему законодательству, они назначаются среди гражданских лиц, точка. Изменения в закон не внесены, но назначение уже произошло. Президент Владимир Зеленский разрешил на время военного положения назначить первым заместителем министра обороны военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала, говорится в указе №76/2023 от 13 февраля.

Но кроме процессуального, остается вопрос в сфере демократического и гражданского контроля – сейчас происходит ослабление последнего.

Военные в должности министра или заместителей – это ослабление и размытие роли главнокомандующего. Между Генеральным штабом (начальником генерального штаба ВСУ, главкомом) в истории Украины всегда были напряженные отношения. Этому много причин. Но главный способ снятия такого напряжения – это четкое разграничение ролей и ответственности, и, к сожалению, с ослаблением гражданского контроля такое разграничение размывается.

Военное управление и гражданское администрирование – две совершенно разные реальности. Да, бюрократия повсюду имеет свои общие черты, однако – принципы, заложенные в систему военного управления (Command and Control, C2), и принципы управления в министерствах и других государственных структурах – разные.

Министерство обороны всегда было перенасыщено либо военным персоналом, либо бывшими военнослужащими. Реформы в министерстве обороны, в частности, предусматривали уменьшение военных должностей и увеличение роли и качества государственных служащих в управлении Министерством и формированием соответствующих политик.

Что мы имеем в итоге – необходимость назначения военных на руководящие должности – не обосновано, не прокомуницировано. Процедуры и законодательство не соблюдены. В глазах наших союзников – это сомнительный шаг в противоположную сторону от НАТО.

Дисклеймер по результатам дискуссии в Facebook 1. Да, часто министрами обороны становятся бывшие военнослужащие, офицеры, генералы. Но через некоторое время. 2. Существуют исключения даже в США, когда не соблюдают карантин в 10 лет, как в случае с главнокомандующим Центрального командования США Джеймсом Мэттисом. Но это была открытая дискуссия и одобрение кандидатуры с отклонением от нормы, а не передергивание норм законодательства. 3. Одной из причин институционализации гражданского министра обороны было противодействие возможным военным переворотам. Даже в Европе или НАТО в целом даже недавно были ситуации. 4. В развитой демократии, при исключительной необходимости назначить военного министра обороны – где развиты институты, система сдерживания и противовесов, а законодательство не является игрушкой, – такое назначение будет нести меньше рисков, чем в нашем случае, где нам еще предстоит искоренить из армии советские устои.

Если не убедил, прочтите колонку экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка "Почему министр обороны Украины во время войны должен быть гражданским лицом" на Atlantic Council от ноября 2021 года.

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